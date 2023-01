Desde muy pequeña su familia le inculcó el amor por el deporte, lo que la catapultó a la academia de voleibol de la profesora Dolores Flores y ahora, en la búsqueda de ser médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la duranguense Ariadna Karime Díaz Leal continúa con su carrera deportiva, ahora como voleibolista de Tigres de la UANL., y además, soñando con una medalla bajo los colores de Durango.

En entrevista, Ariadna Karime compartió sus grandes logros en el volibol, el significado del voleibol en su vida y sus sueños por ser doctora egresada bajo la metodología de una de las mejores universidades de la República Mexicana.

Ariadna Karime Díaz, la doctora del voleibol./ Foto: Cortesía

Díaz Leal es una duranguense que desde muy pequeña se enamoró del voleibol, pero fue su tenacidad, disciplina y su compromiso con el deporte de Durango, lo que la llevaron a colocar en alto el nombre de su entidad en distintas justas regionales y nacionales.

“Comencé desde los 8 años en la escuela de la maestra Dolores Flores, llegué muy chiquita, quería comprar unos tenis, vi el entrenamiento y me gustó. Ha sido una experiencia muy bonita desde un principio, pues mi entrenadora siempre me enseñó a nunca rendirme, siempre las metas que te proponías cumplirlas y siempre he sido constante, disciplinada y ha sido muy bonito porque ahorita gracias a dios me encuentro entrenando en la Universidad Autónoma de Nuevo León”, dijo la espigada voleibolista.

Ariadna Karime Díaz, la doctora del voleibol./ Foto: Cortesía

Hija de Armando Gerardo Díaz Reyes y Adriana Leal Mata, Karime tuvo una destacada participación en la entonces Olimpiada Nacional del 2019 en voleibol de playa celebrada en Manzanillo, Colima, donde estuvo muy cerca de subir al podio junto a Michelle Lizarraga, ya que perdieron su partido por la medalla de bronce, además, en los ahora Juegos Nacionales CONADE del 2021, celebrados en Guadalajara, Jalisco, también se quedó en la orilla de probar las mieles del medallero al sucumbir con el equipo de voleibol de sala ante Sonora por la presea de bronce.

En la actualidad estudia Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a donde llegó gracias a su constancia y buen desempeño dentro del voleibol.

“Estoy estudiando Medicina, he estado entrenando con el equipo de Tigres, gracias a dios quedé en el primer corte, estoy trabajando duro, quiero terminar mi carrera y continuar jugando gracias a las puertas que me ha abierto el deporte”, comentó.

Ariadna Karime mencionó que aún le resta un año de competencias con la Selección de Durango en los Juegos Nacionales CONADE, por lo que no dejó pasar la oportunidad de entrenar con sus compañeras al estar en receso navideño en su Universidad.

“Yo vengo de familias de deportistas, desde muy chiquita se me ha inculcado y es como quiero seguir y seguir, ahorita que he visto que mis entrenadores han llegado a selección y asistido a eventos internacionales, me gustaría llegar como ellos, y la verdad que ahorita me doy por bien servida al estar entrenando con el equipo profesional de Tigres”.

Por último, la voleibolista duranguense le envió un mensaje a niños y jóvenes duranguenses, diciendo: “yo les diría que le entren a cualquier deporte que les llame la atención, créanme que es algo muy bonito, les deja experiencias hermosas, amistades localmente como en otros estados, la verdad es muy bonito, ustedes entren, practiquen, sean felices, ya que les va a ayudar tanto con crecimiento como con su salud", finalizó.