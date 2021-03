Arranca primera Copa de Handball Vikingos Durango 2021

Arrancó la primera edición de la Copa de Handball Vikingos Durango 2021, la cual aglutina a más de 500 jugadores de diez diferentes estados, mismos que están buscando la gloria deportiva en las instalaciones del Paseo Fenadu, esto gracias al respaldo del gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres, por medio de los Institutos Estatal y municipal del Deporte, Secretaría de Turismo y el gobierno municipal de Durango y Poanas.

Los estados participantes son: Aguascalientes, CDMX, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit y Durango, mismos que presentarán varios equipos en las categorías Infantil, Cadetes, Juvenil SUB17, SUB20 y Libre en ambas ramas, quienes están jugando con el sistema de competencia Round Robin.

Los partidos dieron inicio este viernes 26 de marzo en punto de las 8:00 horas en la Sala de Exposiciones de la Fenadu, donde se instalaron tres canchas y un filtro de sanitización muy exigente para evitar cualquier problema de salud a los deportistas locales y visitantes, así como el apoyo del personal del Instituto Estatal del Deporte encabezado por la propia directora Anakaren Ávila Ceniceros, quien estuvo al pendiente del evento.

Foto: Julio Rodríguez | El Sol de Durango

Destacar que personal y árbitros pertenecientes a la Federación Mexicana de Balonmano están llevando a cabo la logística de los partidos que han sido muy atractivos y en donde se ve un buen nivel deportivo en todas las categorías, destacando igualmente a algunos entrenadores que en su momentos fueron seleccionados nacionales y que salieron del país a jugar en equipos del viejo continente.

Este sábado continúa la actividad dentro de esta Copa de Handball Vikingos Durango 2021 que en su primer día de competencia arrojó los siguientes resultados: Vikingos Dgo 20 vs 9 Laguna Libre VAR., Gerbacio Dgo 5 vs 1 Cadi Dgo Infantil Mixto, Vikingos 8 Dgo vs 1 Cadi Dgo Infantil Mixto, Black Bird Zac 16 vs 16 Barrvall Libre Fem, Vikingos Dgo 14 vs 19 NL Cadetes VAR y Linces Zac 18 vs 21 Barrvall Cadetes VAR.

En otros resultados: Laguna 11 vs 17 Vikingos Dgo Juvenil Fem,

Entorno Ags 16 vs 8 Mazatlán Juvenil Fem, Toros Tam 16 vs 8 Linces SLP Cadetes Fem.