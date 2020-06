Arrancaron los entrenamientos del Pachuca

El máximo representante del futbol profesional nacido en la tierra de los Alacranes, Jaime "Batata" Correa Cordova, junto al cuerpo tecnico de las distintas categorías de los Tuzos del Pachuca, arrancaron con los trabajos de pretemporada que llevarán a sus equipos al arranque del apertura 2020 de la Liga MX, luego del lamentable paro deportivo en todo el mundo provocado por el Covid-19.

En entrevista para El Sol de Durango, "Batata" Correa, no pudo esconder su gran satisfacción por regresar a su casa y que mejor, que en ésta ocssion haciendolo como Director Tecnico recien titulado y bajo el respaldo de la escuadra con el que conquistó varios titulos de liga y una Copa Sudamericana, los Tuzos del Pachuca.

"Estoy muy contento de estar nuevamente en mi casa como lo es Pachuca y así mismo, volver al club de mis amores es algo genial , por supuesto agradecido con la oportunidad que me brinda al nuevamente dirigir en el ambito profesional", dijo Correa al ser cuestionado sobre su regreso a los Tuzos del Pachuca.

Luego de una pausa de tres años en el profesional y tras tomar el papel como servidor publico en su ciudad natal de Durango, Jaime regresa a las acciones actualizado, revitalizado y sobre todo, con la finalidad de seguir escribiendo con letras de oro su carrera al lado del Pachuca.

La siguiente cuestion fue sobre el sentimiento de regresar a Pachuca como Director Tecnico, por lo que "Batata" respondió: "Sabes me costo bastante y no hablo de lo económico si no de esfuerzo , de sacrificio, de viajar y de tiempo invertido en ello, fueron dos años de mucho aprendizaje y vivencias, todo ello me hace sentir orgullo y una gran satisfacción personal.

Jaime aprovechó la oportunidad y no dejo de agradecer a personajes que a lo largo de su carrera han sido importantes y que ahora, de nueva cuenta le abren las puertas para dirigir y formar chicos en el Pachuca, por lo que mando un efusivo agradecimiento para el presidente Jesús Martínez , su mano derecha Andres Fassi,

Marco Garces y al profe AlfredoAltieri, responsable de las Fuerzas Basicas del Pachuca.

En estos, momentos Pachuca esta trabaajndo de manera individual con cada uno de los jugadores que retomarán actividad el próximo 24 de julio, ahi, ha estado Jaime Correa trabajando con el primer equipo y la categoría sub 17, equipos que son dirigidos por Paulo Pezzolano y Wout Westerhoff, respectivamente.