¡Feliz cumpleaños, Combi! Llega a los 73 años de existencia

Mejor conocida como Combi, uno de los modelos más icónicos en nuestro país hoy cumple 73 años de existencia, pues fue exactamente un 8 de marzo pero de 1950 cuando salió el primer Transporter de las líneas de producción en la planta de Volkswagen en Wolfsburg.

Modelo del que hasta la fecha se han producido más de 13 millones de unidades, a lo largo de seis generaciones.

Nació de la necesidad por crear un vehículo de trabajo con la capacidad de trasladar una carga útil de 690 kilogramos, un modelo capaz de resolver múltiples tareas gracias a su versatilidad y su accesibilidad.

Para celebrar sus más de 7 décadas daremos un repaso por su historia:

T1-1950 A 1967

En 1947 surgen los primeros bocetos, pero fue hasta l 11 de noviembre de 1949, que Volkswagen reveló a los medios de comunicación un prototipo de Transporter construido a mano con un diseño de camioneta.

La Combi más legendaria surgió en 1951: el "Micro Bus De Luxe", conocido extraoficialmente como el "Samba", con ventanas redondas, ventanas distintivas en el techo y techo corredizo plegable.

T2 - 1967 a 1979

En agosto de 1969 no solo se inventaba el rock, comenzaba una transformación de un vehículo a un ícono y una actitud hacía la vida. En Hannover, dos años antes, la producción había comenzado para la segunda generación del Transporter. Entonces tenía sentido diferenciar entre T1 y T2 al hablar.

T3 - 1979 a 1992

El mundo había cambiado nuevamente a finales de la década de 1970, The Police lanzó "Message In A Bottle" y Pink Floyd creó el álbum doble más exitoso del mundo con "The Wall". Volkswagen acompañó esta banda sonora en 1979 con el nuevo T3 que presentaba más espacio para pasajeros y carga, el nuevo chasis ahora ofrecía propiedades de manejo de automóviles de pasajeros, convirtiéndolo en una base aún mejor para autocaravanas.

T4 - 1990 a 2003

En 1990, sucedió una revolución técnica con el debut del T4: después de 40 años de la Combi con tracción trasera y un motor plano, cambió, el nuevo motor de la serie se montó en la parte delantera. Esta transición a la tracción delantera cambió todo: diseño, suspensión, motores y espacio. Ahora había mucho más espacio disponible.

T5 - 2003 a 2015

Los años 2000 todavía están casi en el presente que fue cuando la quinta generación Combi ganó impulso a principios de 2003, sus líneas de cuerpo más amplias y distintivas le dieron al T5 una apariencia mucho más poderosa. Al mismo tiempo, fue la culminación del estilo con su nueva estética, despertando las emociones para complementar su utilidad práctica.

T6 y T6.1 - 2015 a 2019 / desde 2019

La nueva Combi estuvo marcada por nuevos motores, sistemas de asistencia al conductor aún más inteligentes y un nuevo programa de información y entretenimiento. En su exterior, se distinguía por su nuevo diseño frontal. La vista trasera también mostró una nueva independencia.

Los próximos años seguirán siendo emocionantes pues este emblematico modelo se mudó a la electrificación con el ID. BUZZ.





SU HISTORIA EN MÉXICO

La historia de este modelo en territorio nacional arrancó en 1970 cuando inició su producción en la planta de Volkswagen en Puebla, pese a su relativa popularidad dejó de hacerlo en 1995 para importarla de Brasil.

El último modelo fue la “Combi Última Edición” armada en Brasil tuvo una producción de mil 200 unidades a nivel mundial, lo que la convirtió en un vehículo de colección; para México fueron destinadas solo 50 unidades.





Arma tu plan de fin de semana, escucha este podcast