San Valentín: Películas de amor abordo de un Ford

Estamos en el mes del amor y la amistad y aunque seguimos en pandemia hay miles de opciones para pasar este día; una de ellas es una tarde de cine en casa. Por ello, Ford nos presenta cinco películas románticas donde los vehículos de la compañía han formado parte de éste género.

American Grafitti:

Película que narra la última noche de cinco jóvenes antes de ir en diferentes direcciones. Es una historia de un amor en peligro por la distancia, por lo imposible y lo platónico. Si te gustan las carreras de autos, está película es para ti, siendo un género romántico, el rock and roll hace que te quieras parar a bailar. En este film, el Hot Rod Coupé de 1932 se convirtió en un ícono al aparecer en la película.

Hot Rod Coupé de 1932 / FORD

Grease:

Película de 1978, donde dos jóvenes tienen un romance de verano, creyendo que no se volverían a ver, pero ambos se sorprenden cuando se reencuentran en la escuela. La estrella de la película es un Ford DeLuxe, modelo producido en 1938 y del cual dedican la canción Greased Lightning. Este modelo aparece dos veces en una versión blanca y en rojo. ¡Cómo olvidarla... Go grease lightning, go grease lightning!

Ford DeLuxe, modelo producido en 1938 / FORD



Qué hacer si te cachan “haciendo cosas” en tu auto

El diario de la princesa:

Amelia, mejor conocida como Mia, descubre que es una princesa y heredará el trono de su país, por lo que debe aprender a llevar a cabo sus nuevas responsabilidades y afrontar las dificultades de ser una princesa. En esta película el amor no falta, pues ella deberá reconocer quien es su verdadero amor. El reflector de la película se lo lleva un Mustang 1966 Convertible, el cual Amelia lo llama “bebé” y que es su cómplice de aventuras y en el cual recorre las calles de San Francisco en un paseo con su abuela, la reina.

Mustang 1966 Convertible / FORD

Un hombre y una mujer:

Un clásico de 1966 en blanco y negro que no te puedes perder. Un hombre y una mujer se conocen en la escuela de sus hijos, al darse cuenta que ambos son viudos comienzan a conocerse mejor hasta que nace un romance entre los dos. En esta película no solo aparece como estrella un Mustang, sino también otros automóviles como el F1 y el GT40.

Mustang / Ford

Vanilla Sky:

Película protagonizada por Tom Cruise, la cual cuenta la historia de un hombre rico, guapo que tiene una pareja hermosa, sin embargo, su vida cambia por completo cuando Cruise, a bordo del Mustang Fastback ejemplar de 1967, tiene un accidente automovilístico.

Mustang Fastback ejemplar de 1967 / FORD

No cabe duda de que los autos Ford no solo son estrellas en la pista, que han evolucionado con el tiempo, sino también han compartido el reflector de la pantalla grande con artistas de gran renombre y en miles de películas de diversos géneros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Autos OEM (@autosoem)

También te puede interesar:

Regalos de San Valentín para tu amigo auto

TE RECOMENDAMOS ESTE PODCAST