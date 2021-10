Benito Solís se viste de héroe en la Liga de Fútbol Veteranos Durango

A pesar de las inclemencias del tiempo el sábado pasado se pudo celebrar la mayoría de los compromisos en la categoría premier de la Liga Durango de Fútbol Veteranos, organización que presentó en su jornada 12 a un Benito Solís que está haciendo goles a diestra y siniestra, y que, en esta ocasión, al enfrentar su equipo del STEUJED., a la siempre poderosa escuadra de la Sección 12, fue su hattrick lo que catapultó a sus colores a la obtención de la victoria.

En lo que estaba pronosticado como uno de los mejores juegos de la temporada, la escuadra de la Sección 12 acudía a la cita mermado, apenas con 10 jugadores, sin embargo y a pesar de esta adversidad sus jugadores supieron irse arriba en el marcador al son de 2 goles por 0, gracias a las dianas de Alberto Gámiz y Rubén Arroyo.





Deportes Duranguenses al nacional de baloncesto en 3X3 Desafortunadamente, para los sindicalizados en el ocaso de la contienda despertó el talento de Benito Solís, quien al minuto 70 descontó con el primero en su cuenta, más adelante, en el 91, el mismo “Veneno” logró el de la igualada y como parte de un guión de película, dos minutos más tarde mandó el balón al fondo de las piolas para convertir el 3 por 2 definitivo que le dio los tres puntos al STEUJED.

El conjunto de Lobazos Romero continúa como líder general de la competencia y es que el sábado pasado sus elementos no tuvieron mayores problemas para derrotar al Taller Campos mediante indicador de 5 goles por 2.





Deportes Realizaran evento atlético en honor a Luis Rafael Villamil Otro de los equipos que también mantiene buen paso es la escuadra del SERCOM., representativo que en su compromiso de esta doceava fecha apabulló con cartones de 5 goles por 1 a la Electrónica Rei, en un compromiso en donde los goles del triunfo son obra de Miguel Ángel Ruiz, Marco Salazar (2) y Francisco Carrasco (2), mientras que por los derrotados descontó Francisco “Kiko” Rodríguez.

En más resultados, Jaguares superó 2 por 1 al once de AMD Optikalia, Diablos con goles de Jaime Pérez y Alfredo Sierra doblegó 2 por 1 al Asturias F.C., Auto Refacciones Japon le pegó 2 por 1 al Atlético Rivera de la Peña, finalmente, EXXA goleó 4 por 0 a los Regios de Alameda y los juegos de Bordados SOS vs. Jhonsons Controls y Deportivo Quiñones Vs. Vidalta, no se pudieron celebrar ya que la lluvia inundó los campos de la Florida.