Boxeador duranguense cayó ante el canadiense Josh Cagner

"Me levantaré de esto y seré más fuerte”, dijo David “Popeye” Martínez quien no pudo y cayó en su pelea ante el canadiense Josh Cagner, fue en decisión unánime que perdió en el CCA Centre de Ontario.

El boxeador duranguense no pudo en el cuadrilátero, nunca se rindió, pero al final las decisiones no le favorecieron.

“Nos fuimos a decisión en Canadá, se perdió, no saco pretextos, pero si me ganó, la verdad no me sentí bien, me sentí muy débil, me afectó que el pesaje fue el mismo día y el mismo día la pelea, me confié y batallé para sudar, el último kilo que me faltaba no podía bajar, me tuve mucho que esforzar para bajarlo, yo tuve los errores, en la pelea no tuve la fortaleza que siempre tengo”, palabras dichas por “Popeye” Martínez.

Con preparación en el gimnasio de Miura Boxing y bajo el coucheo de Guillermo “Chok” Fermoso, el pugilista duranguense no salió en su mejor noche, puesto que asegura que su cuerpo lo no sintió bien, todo el tiempo estuvo débil.

Asimismo aseveró: lamentablemente si fue mucha mi debilidad, no me pasó nada, me fue bien, ya que no me noqueó, nos fuimos a la decisión.

Dijo que: estoy un poco triste, pero me levantaré de esto porque así estoy acostumbrado y me levantaré más fuerte, por lo pronto voy a descansar unos días y ver que es lo que sigue, primero Dios.