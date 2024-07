Caliente se lleva la serie ante Charros

Después de que el sábado tuvieran partido doble, este domingo se llevó a cabo la tercera serie entre Caliente de Durango y Charros de Jalisco, en donde los duranguenses consiguen la victoria por pizarra de 4-2 en el estadio Panamericano en Zapopan.

El serpentinero de Caliente, Tiago Da Silva trabajó por espacio de cinco entradas completas, le conectaron un imparable, ponchó a tres bateadores, concedió una base por bolas y dos bases por golpe.

NO, NO, NO, NOOO, DÍGANLE QUE NO A ESA PELOTA… ☄️😮‍💨



Cuadrangular de Boscán que incrementa la ventaja. pic.twitter.com/3DJFEvSJYw — Caliente de Durango (@calienteddgo) June 30, 2024

En contraparte, Matt Minick, lanzó cuatro innings, admitió cinco hits, le timbraron dos veces la registradora (sólo una carrera limpia), ponchó a cinco enemigos y otorgó dos pasaportes.





Únicamente Oswaldo Arcia le pudo conectar de imparable este domingo al nativo de Sao Paulo, quien maniató a la ofensiva del equipo dirigido por Benjamín Gil.

Este domingo la novena duranguense consigue el triunfo de 4-2 en la Liga Mexicana de Pacífico / Foto: cortesía / Caliente de Durango

A Da Silva lo relevó en la sexta entrada el zurdo nayarita Ozzie Méndez, a quien Tiago le había dejado dos hombres de herencia sobre las almohadillas del Panamericano, pero el relevista sacó a sangre y fuego sin permitir carrera el inning.

En general, el bullpen de Caliente hizo un excelente trabajo, ya que tanto Yaramil Hiraldo, como Joe Corbett y el salvamento de Neftalí Feliz, fueron trabajos de gran calidad desde el centro del diamante.

El sello del triunfo lo puso el de Maracaibo, Venezuela, Manuel Boscán, quien se llevó la barda del Estadio Panamericano consiguiendo un jonrón solitario / Foto: cortesía / Caliente de Durango

Las carreras de Caliente cayeron en la parte alta del segundo episodio, cuando José Manuel Orozco pisó la registradora, impulsado por Joseph John Matijevic para el 1-0.

El 2-0 para Durango se produjo debido a un error cometido por el infield de Jalisco y se materializó en los spikes de Luis Avilés Jr.

El 3-0 de Caliente fue posible debido a un sencillo productor del pinareño Lázaro Alonso, quien impulsó al pentágono a Ariel Sandoval. Charros respondió con anotaciones conseguidas por Anthony Giansanti (3-1), en la séptima baja y por Ángelo Castellano en la octava.

El sello del triunfo lo puso el de Maracaibo, Venezuela, Manuel Boscán, quien se llevó la barda del Estadio Panamericano consiguiendo un jonrón solitario (su quinto en la temporada) para conseguir la cuarta anotación de Caliente 4-2.