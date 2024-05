Caliente una vez más vuelve a perder

Caliente de Durango no ha podido tener la estabilidad y pierde la serie ante Piratas de Campeche y con ello se coloca en la penúltima posición de la zona norte en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En el tercer encuentro cayeron 9-7 en el estadio Francisco Villa y aunque tuvieron hombre en posición de anotar en la parte baja de la novena y la carrera del empate en la caja de bateo, Caliente no pudo llevar a la registradora las carreras que le hubiesen dado el empate y los Piratas terminaron por triunfar 9-7 este jueves y se llevaron la serie por 2 juegos a 1.

El juego fue un “toma y daca” entre ambas escuadras, ya que, aunque Campeche consiguió una ventaja de 4-0 en el amanecer mismo del encuentro, los hombres dirigidos por Raúl Chávez cayeron a la nave filibustera con una artillería de seis anotaciones, encabezados por un triple de Sam Travis que impulsó dos carreras y por un tablazo de cuatro esquinas de Robbie Glendinning, quien se encontró con dos hombres en las bases, poniendo el marcador 6-4 en favor de Durango.





No obstante, en la parte alta de la tercera entrada vino la respuesta del equipo bucanero y, encabezados por un jonrón de Anthony Alford Jr., y un doblete de Lewin Díaz, consiguieron empatar el marcador 6-6.

En la parte baja del sexto episodio Michael Robles timbró por séptima ocasión la registradora para Caliente impulsado por un elevado de sacrificio de Alfredo López para poner las cosas 7-6.

No obstante, para la parte alta del octavo capítulo, el segunda base de Campeche, Bryan Quintero se voló la barda del Estadio Francisco Villa por todo el jardín izquierdo y se llevó por delante a Luis Barrera para poner las cifras definitivas de 9-7 en favor de los visitantes.

Cayeron en la serie ante Piratas de Campeche en el estadio Francisco Villa / Foto: cortesía / Caliente de Durango

El abridor de Durango, Octavio Acosta, trabajó por espacio de tres entradas completas, le conectaron 7 imparables (uno de ellos el jonrón de Alford en la tercera entrada), le anotaron seis carreras limpias, ponchó a tres y otorgó 2 bases por bola. Su contraparte, Ramón Rosso estuvo sólo un inning y dos tercios en la lomita, admitiendo siete hits (entre ellos el cuadrangular de Glendinning en la parte baja del segundo episodio) y seis carreras (todas ellas limpias).

El mejor visitante al bat fue Alford Jr., quien se fue de 4-4 con dos jonrones, 5 impulsadas y dos anotadas. Por Durango el mejor fue Travis, quien se fue de 4-2 con dos impulsadas y una anotada.