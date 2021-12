Campo de fútbol americano llevará el nombre de Juan "Vitaminas" Andrade

Honor a quien honor merece. Desde este 10 de diciembre de 2021 la historia hace justicia, pues el emparrillado del Centro de Alto Rendimiento Mario Vázquez Raña, llevará el nombre de Juan José "Vitaminas" Andrade González.

Víctima de la Covid-19, Andrade González dejó de existir un año atrás, con ello, tuvimos que decirle adiós al más fiel amante del fútbol americano en Durango, al esposo, padre, tío, al camarada de los cronistas deportivos, a ese líder y titular de la Conferencia Estudiantil de Fútbol Americano de Durango, impulsor de la disciplina y de muchas más, pero además, el gestor que concretó la edificación de este emparrillado, que ahora, con justicia, llevará su nombre.

Cómo autoridades en el nombramiento del campo estuvieron presentes Raymundo Muñóz García, en representación de la titular del Instituto Estatal del Deporte Anakaren Ávila Ceniceros, Juan José de Jesús Domínguez Romero, supervisor de la secretaría de educación media superior, Cuahutemoc Pulgarin, titular de la Conferencia Estudiantil de Fútbol Americano de Durango y por su puesto, compañero de lucha y amigo del "Vitaminas".

Campo de fútbol americano CAR llevará el nombre de Juan "Vitaminas" Andrade/ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

No podemos dejar de lado que ahí estuvo presente su hija Andrea Alexandra Andrade quien compartió las siguientes palabras:

Era junio del 2020, después de una gran temporada, nos encontrábamos en la final cara a cara con nuestro rival, era imponente y estábamos asustados, pero nunca nos doblegamos, dimos batalla, teníamos al mejor jugador en el campo, nuestra muralla, intentamos todas las jugadas, pero el destino había tomado su decisión, perdimos, y nuestro mejor jugador tuvo que partir.

Y aunque el desenlace de esta historia no sea lo que nosotros hubiéramos deseado, hay que preguntarnos, ¿realmente nuestro mejor jugador se fue del todo? Y es que les confieso que pasaron los días, las semanas, los meses y parecía que él seguía aquí, al principio no lo entendíamos, pero hoy después de años de trabajo duro, de tocar puertas y de mucho esfuerzo estamos en el mismo campo que el recorrió, en el mismo campo en donde tuvo una visión y que ahora cumple su misión.

El día de hoy nos reunimos no solo para homenajear a un jugador, nos reunimos para celebrar la vida de un hijo, de un hermano, de un amigo, de un padre o de simplemente; Juan José el “Vitaminas”, y es que todos los que estamos aquí presentes podremos concluir que él era único, era autentico, que con tan solo platicar 5 minutos con el podías saber qué clase de persona era, cuáles eran sus ideales.

Si me dieran a mi elegir como describir al vitaminas, lo haría empezando con su elocuencia, con su sentido del humor, con su visión de la vida, con su forma de lograr todo lo que se proponía, simplemente estar aquí, en este campo y con todos ustedes es una muestra de cómo logro todo lo que se propuso en vida.

No me queda más que decirles dos cosas, primero, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por recordarlo con el cariño que lo hacen, gracias por honrar su memoria haciendo las cosas que el haría, que a él le gustarían, y segundo; sé que lo extrañan, que no ha sido fácil entender el por qué se ha ido y que para eso no existirá una respuesta que nos llene de tranquilidad pero si de algo estoy segura es de que él siempre va a estar presente, estará presente en cada uno de nuestros recuerdos, en cada risa que nos robó con sus ocurrencias, en las palabras de aliento que nos brindó alguna vez, en los momentos que confió en nosotros, en los consejos, en las largas platicas, siempre estará presente para hacernos creer que todo por lo que se lucha se nos puede cumplir, ya sea en esta o en otra vida.