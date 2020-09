Carlos Adrián, sueña en grande

El duranguense con los pies en la tierra, esta consiente de todo lo que ha dejado, entre ellos su familia, pero tiene bien grabado que quiere triunfar en el futbol profesional.

La ciudad de Durango es el centro de fabricación de donde nacen y se forjan un racimo de jugadores que hoy, con luz propia, brillan en las fuerzas básicas de equipos profesionales como Pachuca, Santos Laguna, Atlas, Chivas del Guadalajara, Correcaminos, Bravos de Juárez, entre otros, tal es el caso del jugador alacrán Carlos Adrián Murguía Hernández, quien en entrevista para El Sol de Durango habla de sus sueños, la trascendencia en el futbol profesional.

Foto: Cortesía | Carlos Adrián,

Son muchos los sueños que este chico se ha grabado en su cabeza y a pesar de sus 17 años de edad, expresa muy centrado y con los pies en la tierra, que le gustaría triunfar en primera división con los Tuzos del Pachuca y de ahí, emigrar al futbol internacional pues anhela ser uno de los mejores defensas del mundo.

Es Carlos Adrián Murguía Hernández, el protagonista de este texto, orgulloso duranguense que vio la luz un 5 de mayo del 2003, siempre cobijado por sus padres Carlos Adrián Murguía Mejorado y Elsa Hernández Villarreal, de sus hermanas Karla, Paola y Vanessa, quienes siempre han creído en su futbol y con su respaldo, lo han catapultado para que hoy, este derrochando talento en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca.

Desde muy pequeño, en el futbol infantil y juvenil de Durango, Carlos Adrián, se formó defendiendo los colores de Lagartos del profesor Antonio Pizarro, Escuela de Futbol Chivas Guadiana, Club Campestre de Durango y finalmente, la Academia de Futbol Tigres Durango.

Mas adelante, fue el visor de los Tuzos del Pachuca, Carlos “Carlitos” Martínez, quien lo invitó a ser parte de unas visorias en territorio hidalguense, allá, Murguía Hernández demostró, con corazón, que deseaba trascender con tan importante institución, lo que lo llevo a superar tres filtros de escauteo y por ende, convertirse en huésped distinguido de las fuerzas básicas de estos Tuzos, que hoy en día, son considerados como una de las mejores organización del balompié profesional mexicano que con calidad trabaja con sus inferiores.

En estos momentos el duranguense es dirigido por Jan Westerhof en la categoría sub 17 de los Tuzos del Pachuca, pero Carlos no olvida sus raíces y con mucho cariño recuerda a entrenadores que lo dirigieron en Durango, como Adrián Lionel Cano en el Campestre y en Tigres Durango a Eduardo “Kikin” Rivera.

Entrados de llenos en la entrevista, el primer interrogante fue lanzada a cerca de ¿Cómo ha sido su estancia con los Tuzos del Pachuca?, para lo cual el defensa detallo:

Llegue a Pachuca hace dos años y tres meses, de inmediato me incorpore a jugar a la sub 15, de ahí he pasado por tercera división y la categoría sub 17, en la que ahora estoy, mi estancia en Pachuca ha sido difícil porque no estoy con mi familia, estoy lejos de mis amigos, pero estoy consciente del sacrificio, pues se lo que quiero y quiero alcanzar mi sueño.

¿Cuál es tu sueño?

Paso por paso, pero el principal seria debutar con la primera división de Pachuca, conforme vaya avanzado, dar el salto a una liga top, como la Premier League, La Liga, o la Serie A, yo creo que ese sería mi sueño, y pues de ahí, ser uno de los mejores defensas del mundo.

“Pachuca es una estupenda organización, tiene un estructura sólida y bien planificada” así califica Carlos Adrián a la institución a la que ahora pertenece, a esa misma a la que llego bajo el respaldo de su familia, de sus padres, de quien asegura, siempre creyeron en él y jamás dejaron de apoyarlo, así como de sus entrenadores en Durango, con los que creció a pasos agigantados por esa exigencia que siempre le demandaron.

Tras agradecer a El Sol de Durango por la entrevista, Hernández Murguía lanzó el siguiente mensaje, a todos los futbolistas duranguenses, que, como él, tienen en mente llegar a triunfar en el futbol profesional: “Siempre luchen por sus sueños, nunca se den por vencidos, a cada quien le llega su momento y cuando eso pase, no hay que soltarlo, hay que aprovecharlo al máximo, concluyó el defensa de los Tuzos del Pachuca de la categoría sub 17, producto orgullosamente duranguense.