Gerardo Castañeda analiza el debut de México en Qatar 2022

El último gran estratega del futbol amateur en Durango, catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, un estudioso del futbol mundial, Gerardo “La Chata” Castañeda, abrió el texto sagrado de su táctica para opinar acerca de México y su participación en la actual Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ex director técnico de los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que al arranque de este siglo brilló con los “Pingos” en Universiada Nacional, enviará jugadores a la Selección Mexicana Universitaria de Futbol Soccer, y creador, de una de las escuadras más poderosa del futbol amateur en Durango, por el gran amor que le tiene al futbol compartió sus opiniones de México y su aparición en esta Copa del Mundo.

México debutó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ¿Cuál es su percepción acerca de la aparición de la selección azteca en este certamen ante Polonia?

A mi punto de vista la Selección Nacional de México está muy bien preparada, pero siento que muy limitada también, debido a las necedades de algunos entrenadores, caso concreto del “Tata” Martino, que prefirió llevar a un jugador o jugadores que no estaban al 100%, pero que fueron fieles a él en su proceso de los cuatro años, como Raúl Jiménez.

Yo creo que la falta de revulsivos o variantes ofensivas se notaron en el partido de México contra Polonia, jugadores habilidosos, sobre todo jugadores que están en buen momento, caso concreto de Santiago Jiménez, que, sin duda para mí, en su carrera va a ser un retroceso, pero yo creo que él tiene la capacidad para salir adelante sobre todo en el aspecto futbolístico.

El equipo se plantó bien, jugó bien, pero sigo pensando que muy limitado, Henry Martín hizo un gran esfuerzo, el calor le peso al equipo europeo, a Polonia, creo que el hecho de haberte salvado de un penalti ahí queda, pudiste haber perdido el partido y la eliminatoria desde este primera fase de grupos.

¿Qué visualiza Gerardo Castañeda para el México Vs. Argentina?

Se especula mucho en el sentido de que algunos comentaristas y medios de comunicación comentan que Argentina va a salir con todo contra México, que ahora si México va a batallar, pero los entrenadores son muy capaces, ya comentó el “Tata” Martino que tiene otro plan para nulificar al equipo argentino y yo confío en que haga una buena estrategia y que saque un resultado positivo, yo le llamo resultado positivo que saque el empate y jugarse todo contra Arabia Saudita.

Están muy estudiados actualmente los equipos, ya lo estamos viendo en algunos resultados que se han dado, el que Japón le haya ganado Alemania, que haya perdido Argentina con Arabia Saudita y así se va a ir dando muchos resultados, porque el fútbol es global, se juega parejo, once contra once, con las mismas reglas y yo creo que regresando al partido de México contra Argentina, México puede sacar el resultado positivo de empate y porque no, un triunfo.

Al arrancar el campeonato del mundo ¿Qué es lo que ha llamado la atención en Gerardo Castañeda?

Sí he visto el poder del dinero en la FIFA., que fue un error que el Mundial fuera en Catar, que pudieron otras cosas más importantes y más poderosas para que se llevará a cabo ahí, y en lo futbolístico, en lo deportivo, pues que las distancias se acortan.

Ya ahorita en el fútbol, las ciencias aplicadas al deporte, mejor dicho, lo que es la inteligencia deportiva, en estos tiempos no hay nada oculto, ya todos los equipos saben del manejo de sistemas, del parado de equipo, de transiciones, los mismos jugadores tienen un análisis perfecto de cada uno de ellos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y ahorita ya no hay nada oculto y hoy gana el que está mejor preparado.

Vamos a ver qué es lo que lo que sucede, yo creo que el calor va a ser un factor importante que puede mermar a los equipos europeos y que puede ser una gran oportunidad para los equipos de América de lograr el título en este mundial, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto pues a disfrutarlo y analizarlo poco a poco.