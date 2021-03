CCH Universidad estrena uniforme y suma puntos

El Conjunto CCH Universidad sumó sus primeros puntos del torneo al empatar con el Club Campestre B a dos goles y ganarles el punto extra en tiros penales, en partido celebrado en terrenos de los “campiranos”, mismo que estuvo lleno de emociones y que correspondió a la jornada 2 de la categoría Primera Master dentro de la Liga Durango de Futbol Veteranos.

Jesús Arturo Ayala Nájera y Eliseo Herrera Barrios fueron los encargados de anotar por el conjunto universitario, mientras que por los de casa marcó Gabriel “El Abuelo” Romero desde los once pasos, dándole así la igualada a su equipo para la división de puntos. Desde los once pasos los del CCH se llevaron el punto extra al marcar en sus tres oportunidades, en tanto que el propio “Abuelo” se convirtió en el chivo expiatorio al fallar el tercer disparo del Campestre.

De esta manera, el CCH Universidad celebró el estreno de su nueva piel ganando sus primeras dos unidades en este campeonato, mientras que el Club Campestre B se quedó con un punto. Para la tercera jornada el CCH, que es dirigido por Manuel Ortiz Bayona, se medirá ante el National Diamond, mientras que el Campestre lo hará ante Bimbo Sección 9.

En otros resultados, Sección 12 A pierde con Sección XVI por 2-1, Vidalta le gana por la mínima a Sección 12 Máster, As Mantenimiento Fer golea 6-0 al National Diamond, Alianza supera 2-0 a Agroinsumos, Bimbo Sección 9 derrota 1-0 al Campestre C y Ex Diablos UJED vence 3-2 al Deportivo LEA.

PRIMERA MASTER 1

Sección 12 A vs. Sección 12 Master Vázquez Raña (2) | 14:00 Hrs.

As Mantenimiento vs. Sección XVI Prepa (1) | 14:00 Hrs.

STEUJED vs. Vidalta División del Norte | 14:00 Hrs.

CCH Universidad vs. National Diamond C.C.H (1) | 16:00 Hrs.

Norvak vs. Agroinsumos Rodríguez | 18:00 Hrs.

Bimbo Sección 9 vs. Campestre B Enrique Rosas | 16:00 Hrs.

Ex Diablos UJED vs. Tecno Fc | Pendiente

Deportivo LEA vs. Campestre C Virgilio Reyna | 16:00 Hrs.