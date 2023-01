El apoyo a nuestros talentos es el objetivo primordial del IED y a pesar, de que todo el estado cuenta con un tema financiero dañado, ya estamos trabajando para que los deportistas defiendan los colores de Durango con dignidad

Se vienen sorpresas en materia deportiva que encabezaran el gobernador Esteban Villegas, su esposa Marisol Rosso y el Instituto Estatal del Deporte, acciones que impactaran positivamente en las familias de Durango.

Crear las bases que lleve a los duranguenses a ver el deporte como un habito común y no como un lujo, además de brindarle a los mejores atletas de Durango las condiciones dignas para representar a Durango en eventos de talla regional, nacional y por qué no, internacional, son los principales objetivos del Instituto Estatal del Deporte que encabeza su director Cesar Omar Cárdenas Reyes.

Cesar Cárdenas, director del IED busca impulsar el talento duranguense./ Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

El Instituto Estatal del Deportes es un abanico de oportunidades y consolidar la sinergia de un equipo que trabaje en pro del deportista duranguense y que ellos a su vez, respondan con el compromiso de su diciplina y entrenamientos de la mano de sus formadores, son sin duda alguna, piezas fundamentales que le darán resultados positivos al deporte alacrán, es la visión del titular del deporte en Durango, Cárdenas Reyes, quien charló en entrevista con El Sol de Durango y sus lectores.

Tras el arranque del año deportivo, ¿Cuáles son las actividades que ya se están generando en el IED?

Estamos trabajando al 100% con todo el proyecto de Juegos Nacionales CONADE, tenemos las primeras reuniones con los directores municipales, estamos visitándolos en sus sedes, se regionaliza Durango, en estos momentos hay trabajos en Gómez Palacio, la próxima semana hay que ir a Nombre de Dios para atender aquella región, y así, estaremos reuniéndonos con los directores del deporte en cada municipio para que ellos hagan el planteamiento de la etapa municipal y posteriormente, hacer ese filtro que nos lleve a la etapa estatal para la selección de los atletas que nos estará representando en los meses de mayo y junio en el magno evento de Juegos Nacionales.





¿Cuáles son los retos por conquistar en este 2023?

Incrementar el número de deportistas que puedan participar en todas las etapas de Juegos Nacionales, porque esto nos permitirá detectar en base a los resultados, a los talentos y fortalecer a los medallistas, una de las metas es brindarle a todos estos deportistas uniformes, el transporte que ellos merecen, y si lo logramos, seguramente sus resultados mejoraran, y pues no olvidar que la meta es mejorar la tabla de posiciones en el medallero, no va ser nada fácil, ya que se reorganizó el deporte en México, Durango paso a la zona número uno, una zona complicada y con mayor nivel de competencia, pero eso nos obliga, a deportistas, entrenadores y autoridades, a trabajar de fondo y ahora el filtro esta más cerrado, pues nos eliminaremos con Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, pero tenemos los atletas para dar la pelea.





¿Será una zona complicada la zona 1?

La zona anterior no era fácil, pero ahora se complica con el caso de Sonora y Baja California, pero confiamos en que los atletas harán su parte, al igual que sus entrenadores, y nosotros estamos concentrados en poderles cumplir y darles las herramientas para que compitan. Tenemos reuniones también con los presidentes de asociación, que es clave que ellos nos pasen su proyecto de año para cumplir con sus expectativas y de no existir ese plan, nosotros no podemos hacer la planeación en el tema presupuestario.

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas y su esposa Marisol Rosso, son dos duranguenses que trabajan de la mano del deporte, ¿Cuáles son las indicaciones hacia el IED?

Ellos son una pareja deportiva, están muy al pendiente de lo que sucede en el deporte, nos piden mucho acercamiento con los deportistas, tratar de darles todas las facilidades en los espacios, invitarlos a que vivan los deportes de manera sana, la visión de Esteban Villegas y de Marisol Rosso se base en el ámbito formativo en materia deportiva, que sea un punto de encuentro para la sociedad y sus familias, y si esto va fortalecido los resultados llegaran solos. Vienen cosas nuevas, vienen sorpresas, no soy yo el que las tenga que anunciar, pero son actividades que están relacionadas con el deporte y que, sobre todo, tendrán un impacto en la sociedad de manera positiva e importante.





¿Las tareas del IED se complicarán con el presupuesto que se le designe al IED?

El tema financiero es complicado en el estado, todo mundo lo sabemos, pero eso nos obliga a nosotros a que el presupuesto se ejerza de manera adecuada y transparente, ser puntuales en el gasto que vamos hacer, es la prioridad del instituto, los Juegos Nacionales, tenemos que darles certidumbre a los deportistas y en eso estamos trabajando.

En estos momentos hay muchos deportistas de calidad en Durango, gente que incluso representa a México en distintas justas internacionales ¿Que pueden esperar ellos de las acciones del Instituto Estatal del Deporte?

Tendrán todo el apoyo de parte del IED., mediante sus asociaciones, la solicitud para ellos es que nos ayuden, estamos seguros que cumplirán con sus entrenamientos, no podemos aferrarnos a un talento que ya hizo lo suyo en años pasados, sino que el trabajo diario y la disciplina es fundamental, pero si este año no hay resultados va ser complicado que vuelvan a obtener una medalla, de ahí la importancia de la exigencia de sus entrenadores con su seguimiento.





¿Qué es lo que le gustaría mejorar a Cesar Cárdenas en el IED?

Hay muchas áreas de oportunidad, era algo importante crear una sinergia de equipo y los estamos logrando, estamos haciendo del instituto un solo equipo y no varios, eso nos está dando resultados importantes y con ello ya podemos darle a la sociedad nuevos indicadores, el medallero seria uno, pero son varios, una infraestructura adecuada con buen mantenimiento, espacios libres de violencia para los deportistas, dejar atrás la violencia familiar, estamos buscando nuevos indicadores que nos permitan acceder a un desarrollo del deporte de mejor nivel y además, estaremos buscando la manera de implementar nuevos deportes que les permita a los deportistas y sus familias a entrar en este abanico de oportunidades.





Por último, ¿Cuál es el mensaje para los atletas duranguenses?

Invitarlos a que retomen la actividad física, de manera consiente, que las familias busquen un espacio para la actividad deportiva, que busquen y se acerquen con los especialistas del deporte, muchas veces cuando no somos guiados por un profesional abandonamos el deporte, a todos los niños del sector educativo viene un plan de trabajo en materia deportiva que aplicara el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

En donde todas las escuelas tengan los elementos necesarios para la activación física y el deporte, esto se debe de aprovechar, el deportes es un vehículo de desarrollo humano y en este sentido queremos que en esta administración así sea y poder dejar las bases para que en futuros años el deporte no sea un lujo, si no un habito común de los duranguenses.