Club Campestre finalizó como líder general

Se fue la temporada regular en acciones de la Liga de Futbol Soccer Nuevo Durango y con ello, es el Club Campestre de Durango quien se consolido como el mejor equipo de la campaña al finalizar en el liderato general de la competencia y es la escuadra, que el pasado domingo se enfrentó y derrotó al Dulcymax y así, se enfilan como favoritos para la obtención del campeonato.

De esta manera, los cuartos de final que se jugarán el próximo domingo, se jugarán bajo las siguientes llaves de cuartos de final:

Campestre A Vs. Constructora Faro, Vinos y Licores Vs. Shocolate Music, Tornillos Duran Vs. Campestre B y Gorditas Apartado Vs. SIIE.

Regresando a las acciones de la última jornada, fue con un marcador de 3 goles por 1 que el Club Campestre de Durango A superó al Dulcymax, batalla en la que las dianas del triunfo fueron responsabilidad de Daniel Torrecillas, Eduardo Quiñones y Alberto Aguirre, mientras que el de la honrilla corre por cuenta de Ismael Vargas.

Por su parte, la escuadra de Tornillos Duran, tercero de la general, sumó solamente un punto tras empatar 1-1 ante el Cas Go Exp Chemel, este último equipo se llevó el punto extra en los penales, mientras que, en el tiempo regular, por los de la rondana anotó Leonardo Ortiz, en tanto, por los expendedores el gol es de Misael Escalante.

En más resultados de esta última fecha, el combinado de Street Soccer cayó ante el Shocolate Music mediante indicador de 2-0, el once de Gorditas Apartado superó 3-1 al Dental Rendon, la escuadra de Leones goleó 4-0 al Lagartos C.F., finalmente, el SIIE apabulló 4-0 al representativo de Bordados Rema.