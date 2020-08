Comisión reorganizadora para elegir presidente del Voleibol Estatal

Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria para elegir el Consejo Directivo de la Asociación Estatal de Voleibol al que aspiraban Angélica Dolores Flores encabezando con la planilla “Unidad” y Nadia Quiñones representando a la planilla “Por el Voleibol de Durango”, al final el cargo quedó acéfalo.

La ceremonia estuvo encabezada por el representante jurídico en el consejo directivo de la Federación Mexicana de Voleibol, Valentín Rodríguez, quien estuvo acompañado por Laurencia Soto Valverde, en representación de la directora del Instituto Estatal del Deporte, Anakaren Ávila Ceniceros.

El federativo de voleibol mencionó que al no recibir una de las dos planillas la mitad de la votación más uno, el Consejo Directivo de la Asociación de Voleibol del Estado de Durango quedará sin Consejo a partir de 27 de agosto.

Foto: Cortesía | Consejo Directivo de la Asociación Estatal de Voleibol

“La asamblea no llegó a un consenso de la mayoría de las ligas presentes que es la mitad más uno, había 10 ligas representadas y debidamente afiliadas, no se llegó a la mayoría que sería la cantidad de 6 votos a favor de alguna de las planillas, se llevó una segunda ronda y de igual manera no se llegó a la mayoría, se les propuso llegar a un consenso de realizar una planilla única y determinaron no llevarlo a cabo de esa manera y en la tercera y última ronda no se llegó a la mayoría para ninguna de las dos contendientes, por lo tanto el Consejo Directivo de la Asociación quedará acéfalo y en su momento la Federación determinará a una Comisión de Reorganización para convocar a las elecciones correspondientes”, dijo.

Valentín Rodríguez agregó que no hay tiempo para que entre en función la mencionada Comisión ya que: “desafortunadamente estamos atravesando por la pandemia, tenemos que hacer una reunión de Consejo Directivo y como están prohibidas las reuniones como tal, se determinará con el presidente y el resto del Consejo de la Federación qué acciones tomar para a la brevedad designar o nombrar una Comisión Reorganizadora integrada por representantes de la Federación y al menos un representante de la entidad duranguense”.