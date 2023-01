Con 15 duranguenses hoy arranca la Liga MX Femenil

La cosecha de futbolistas sigue en aumento en la ciudad de Durango y ahora serán 15 las jugadoras las que se sumerjan en una nueva aventura de la mano del fútbol profesional femenil mexicano.

Santos Laguna Femenil es el equipo que cuenta con mayor número de jugadoras nacidas en Durango, pues entre sus filas encontramos a Daniela Delgado, Alexxandra Ramírez y Brenda López en el primer equipo, mientras que en la sub 17 se encuentran Celeste Guevara, Frida Cussin y Esmeralda Rodríguez.

En Rayadas de Monterrey llama mucho la atención el regreso de Karol Bernal, luego de su estupendo paso con las Chivas Rayadas del Guadalajara, dónde fue campeona. Con las regiomontanas también se encuentra la defensa Samantha Simental.

En Necaxa tres jugadoras que se consolidan, ellas son Maria Acosta Felix, Joselín "La Gemela" Hernández y Karen de León.

No podemos dejar de lado que la alacrancita Alejandra Martínez, ha dejado de ser jugadora de Rayadas de Monterrey y ahora se enfunda en la camiseta del Cruz Azul Femenil.

Finalmente, pero no menos importante, en Tigres Femenil se encuentra Ana Alday con la sub 17, equipo en donde es goleadora y Vielka Obregón, también en sub 17 pero con el Toluca.

Es importante precisar que Vielka es una de las jugadoras en debutar en Liga MX Femenil, a muy corta edad, pues debutó un 29 de octubre del 2019, cuando apenas cumplía los 14 años de edad.