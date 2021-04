Con equipo completo, Generales se prepara para sus siguientes compromisos

De regreso al “Cuartel”, Generales entrenó este jueves por la mañana en el estadio “General Francisco Villa”, y por la mañana de este viernes el equipo emprende el viaje a la ciudad de San Luis Potosí para encarar sus próximos partidos de exhibición.

Uno de los lanzadores que entrenan con gran intensidad es el zurdo Ozzie Méndez, quien destacó las cualidades de Generales para la temporada 2021: “Muy contento, por la oportunidad que me están brindando de nueva cuenta, ya he jugado aquí me la pase muy bien, gran directiva, gran afición, muy contento de estar de regreso”.

Chequen nada más esta bonita invitación @GeneralesdDgo están ready para venir#TeamGenerales🎖️ pic.twitter.com/igSggvDRvh — Copa San Luis Potosí (@CopaSanLuisP) April 29, 2021

“Estuve trabajando en casa para no llegar en cero, estar a la par de los pitchers que ya están aquí y hasta ahorita, me he puesto a tono; siento que ya estoy listo para lanzar en juegos de pretemporada, estoy muy bien gracias a Dios”.

En relación a su participación en la Liga Mexicana del Pacífico, el nayarita comentó: “Gracias a Dios se me dieron las cosas, gracias a los Naranjeros de Hermosillo que me dieron la oportunidad; si llegamos lejos y (fue) gran experiencia, de tirar una serie final, muy bonito y Dios quiera este año nos toque aquí con Durango”.

No quiso despedirse sin enviar un mensaje a la afición duranguense que tanto los apoya: “Muchas gracias por todo el apoyo que nos da ya sea virtual o aquí en el estadio, estaremos dando el 100%, que no quede duda, entregando todo en el campo para hacer un gran papel”.

El manager Félix Fermín ordenó práctica matutina este día, en donde el plantel completo entrenó a tambor batiente, para enfrentar este fin de semana a los Rieleros de Aguascalientes en la Copa San Luis Potosí 2021.

Los juegos frente a Rieleros se desarrollarán el viernes 30 de abril a las 19:00, sábado a las 18:00 y domingo a las 17:00 horas, todos en el estadio “20 de noviembre” de la capital potosina.

El manager Fermín ha designado a Rogelio Bernal, Luis Payán y a Tiago Da Silva, como sus lanzadores inicialistas para este fin de semana.