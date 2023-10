Orgullosamente de Santiago Papasquiaro, está a punto de enfrentar una de las pruebas más difíciles que hasta el momento le ha planteado su carrera deportiva ya que gracias a sus resultados próximamente estará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde tiene amplias posibilidades de conseguir su lugar para los Juegos Olímpicos de París 2024, se trata de Fernando Daniel Martínez Estrada, alias “El Ñango”.

Te puede interesar: Roberto Chaparro Guzmán: El árbitro que dejó huella en Durango

Con un tiempo de 3:43.47 consiguió su pase a los Panamericanos que se desarrollarán en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre, tras ganarse un lugar en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en lo que es su especialidad, los mil 500 metros planos.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: cortesía | Fernando Martínez

En su mente está llegar a París el próximo año para ser parte de la historia de los mexicanos que representan con orgullo a este país, sin embargo antes debe concentrarse en rebasar la meta de los Panamericanos.

via GIPHY

Para Fernando Daniel, ser el primer duranguense en pisar la cancha en una final olímpica es el su sueño más grande que tienen él y su familia.









¿Cuál es tu especialidad?

Mi especialidad es mil 500 metros, tres mil y cinco mil, pero estoy enfocado en el cinco mil, por el momento como fui campeón centroamericano, voy al Panamericano en mil 500 por cuestiones del ranking, varias cosas con el Comité Internacional, hubo varios movimientos que me dejaron fuera. No hay problema, voy por los mil 500, tengo el récord mexicano de tres metros indoor, he ido a mundiales en tres mil bajo techo indoor, mi especialidad es medio fondo hasta el momento.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Actualmente entrena con Steve Plasencia en Minnesota, hasta donde viaja regularmente, sin embargo hoy se encuentra en Durango despejándose para estar más cerca de su familia, previo a una competencia tan importante como son los Juegos Panamericanos.

“Regularmente en los entrenamientos es a lo que me dedico, dormir, comer y entrenar el día a día. Estas últimas semanas van a ser más intensas, preparándonos mucho mejor, durmiendo mucho mejor, asesorándonos con nuestro doctor, nutriólogos, psicólogos y con mi equipo que me representa”.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: cortesía | Fernando Martínez

Y es que aunque es él quien da la cara, detrás tiene a un equipo que lo apoya y respalda, por ello está enfocado en dar un buen resultado en Santiago de Chile.









¿Cómo es la mentalidad del campeón centroamericano?

Estuve a tres lugares el ciclo olímpico pasado con competencia en Juegos Centroamericanos, subí al ranking, una competencia en Europa y me sacaron, quedé en el 45 e iban 42, un golpe psicológico para mí, porque me quedé muy cerca y aun cuando estoy más cerca voy con más ganas, al estar tan cerca y no poder asistir, pero motivado.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Fernando Daniel es uno de esos deportistas que pone al límite su resistencia, desde hace varios años le apuesta a los entrenamientos intensos un día sobre la nieve de Estados Unidos y otros sometiéndose a un calor intenso.









¿Cómo se ha sentido el cuerpo a unos cuantos días de partir a la nueva aventura?

Me tengo que adaptar al lugar y las circunstancias que se me presenten, aquí en Durango lo he sentido muy caliente, en Minnesota estaba frío, las competencias son en frío en calor o en lluvia, lamentablemente en atletismo no tenemos ningún techo que nos diga que esta va a ser la situación, nos estamos adaptando a cualquier tipo de situación y clima para dar el mejor papel.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: cortesía | Fernando Martínez

Para el Santiaguero, la familia es lo más importante, por ello está contento por tener un gran apoyo en ellos, “somos siete hermanos, de los cuales cinco hacemos deporte, mi hermana fue cinco veces campeona juvenil desde el 2015 hasta el 2020, fue representante de México en Juegos Panamericanos Juvenil 2020, tengo un hermano chiquito que es el que viene con el peso, pero con más motivación para todos, tiene más talento, ya le abrimos camino, esperemos que llegue mucho más lejos que yo”.









Por un tiempo perteneció al equipo del Ejército Mexicano

Mi hermana, yo y varios atletas, representamos al Ejército, es como una sección de educación física y deporte, donde te seleccionan de acuerdo a tus resultados. Debes tener un alto rendimiento para poder estar ahí, lamentablemente me tuve que dar de baja por cuestiones que el año pasado me llevaron a dejar de correr y me fui a Minessota por otros objetivos.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: cortesía | Fernando Martínez

Actualmente se encuentra en pláticas con la Marina, pero es un ambiente donde se estresa mucho para dar resultados, y en estos momentos prefiere estar enfocado en su persona, “antes lo hacía para tener los resultados y la beca, es importante tener la beca, pero si lo dejas de hacer por amor, ya no es un deporte que estás haciendo por gusto”, aclaró el “Ñango”.

Finalmente dio un consejo a todos aquellos atletas especialmente a los duranguenses que practican el atletismo: nunca se dejen vencer y cualquier obstáculo que se encuentren dentro del camino es parte del proceso, es algo importante y no lo debemos descartar, cada caída es un aprendizaje, cada derrota te vuelve una mejor persona.

Fernando Daniel Martínez Estrada, con la mira puesta en Juegos Olímpicos / Foto: cortesía | Fernando Martínez

“Todos los sueños se pueden lograr si así lo quieres, tener disciplina y un poco de talento, si yo lo pude que soy de Santiago y no tenemos pista, ellos pueden tienen más apoyo”.