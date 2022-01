Conoce a Jon Soto, duranguense que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

“Lo digo con todo el orgullo, el representar a mi México y por supuesto a mi querido estado de Durango”, así lo dijo Jon Soto Moreno, quien estará el próximo mes en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

Para Jonathan Soto Moreno, sabe lo importante que es la competencia, tener grandes satisfacciones, por lo que para ello tendrá que dejar el 110 por ciento, dejar todo su tanque, además de llegar bien preparado, física y mentalmente y poner a prueba todo el sacrificio, horas de entrenamiento.

Foto: Cortesía | Jon Soto

Sus inicios fueron por diversión

Sus inicios del deporte los hizo por mera diversión cuando estaba en la preparatoria junto con otro amigo, le gustaba estar en la nieve, en el frío y era previo a su temporada de atletismo, ya que eso lo practicaba hasta la primavera, por lo que necesitaba hacer algo durante el invierno.

En su primer temporada mejoró bastante y tuvo buenos resultados, por lo su pasión empezó a crecer y rápidamente aprendió mucho técnicamente, tanto es así que ya es un deporte de por vida.

Foto: Cortesía | Jon Soto

Cuanto tenía 13 años de edad se mudó a Estados Unidos por motivos familiares, eso fue hace 16 años, pero siempre con mucho orgullo diciendo que es de Durango, el estado de sus amores.

Ser deportista de alto rendimiento impacta en el bolsillo; 3500 dólares cuesta su equipo

Ser deportista de alto rendimiento siempre es inversión de dinero, para Soto Moreno no es la excepción y menos con una disciplina donde se usan varios accesorios, siendo alrededor de tres mil dólares.

“Es muy caro, si no tuviera apoyo financiero lo dejaría al grado que estaría ahorita, es caro porque se necesitan esquís, palos, botas para cada técnica las cuales practico dos, dependiendo de la temperatura de la nieve se necesitan palos para los esquís para que se deslicen más rápido, al igual que se agarren de la nieve, la ropa, hospedaje, transporte, logística, comida”, mencionó Jon Soto.

Recibe un gran apoyo de su familia, amigos y mucha gente que me conoce, ya que no solo lo apoyan financiera, sino emocionalmente, por parte de las autoridades no ha recibido apoyo.

Foto: Cortesía | Jon Soto

Todo es por parte de mis amigos, mucho dinero de mí mismo, ahora si que tuve que romper el cochinito, los ahorros, aclaró el deportista duranguense.

Si es caro, un paquete básico para una técnica es de dos 300 dólares promedio, las botas se pueden usar con todos los esquís, tener en cuenta que tengo esquís extras para las temperaturas, refacción de mil 200 pero si se multiplica por la cantidad, palabras expresadas por Jon Soto.

Los pronósticos

Son muchos los lugares en los que ha estado como parte de su preparación, pero hasta el momento su más grande satisfacción es saber que oficialmente esa plaza de los Juegos Olímpicos de Invierno es de el, eso le motiva a prepararse física y mentalmente.

“Poner en prueba todo el esfuerzo y sacrificio que le he dado hasta hoy en día”, dijo con mucha emoción.

Aclara que quiere terminar agotado, sin aire, sin energías, porque eso quiere decir que dejó todo en su carrera.

Su participación en los Juegos Olímpicos será el 11 de febrero en estilo clásico de 15 kilómetros.