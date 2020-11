Conoce a Luis Gustavo Martínez Armas ganador del PED 2020

Luis Gustavo Martínez Armas ganador del Premio Estatal del Deporte 2020, lo obtuvo el pasado 19 de octubre, una vez que el jurado determinó que por sus impresionantes logros merecía ser uno de los ganadores del PED, junto a Nancy Citlali y Fernando Martínez, como deportistas.

Luis Gustavo es un joven que desde muy pequeño tuvo una gran pasión por el fútbol deporte que lo ha llevado a grandes alturas a tan corta edad, actualmente continúan su proceso de preparación con el Club Atlas de primera división, en la categoría sub 20, esperando su momento para demostrar su talento y debutar en el máximo circuito del futbol mexicano.

Este merecido reconocimiento del PED lo obtiene por su sobresaliente actuación con la Selección Mexicana de Fútbol logrando el subcampeonato en la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 celebrada en Brasil 2019, además de su participación en el pre-mundial USA de ese mismo año.

Martínez Armas tuvo sus inicios en el balompié en el año 2006 con el conjunto del Colegio del Bosque, bajo las órdenes de Heraclio Soto, en 2007 reforzó al Colegio Americano del profesor Manuel “Maly” García Carrasco, donde jugó por cuatro temporadas.

A nivel primaria militó en diversos equipos, primero con el equipo Lagartos bajo las órdenes del profesor Antonio Pizarro, posteriormente con los Halconcitos, Manchester Durango con Lalo Hernández y Colosos bajo la dirección de su propio padre José Luis Martínez.

Algunos de sus logros obtenidos son: subcampeón en la Copa Mazatlán con el equipo Colosos, Campeonato Estatal en el torneo Futbolito Bimbo con el conjunto del CADI Carl Rogers, formó parte del equipo del Club Campestre con el entrenador Enrique “Rifle” Vizcarra.

Además de ser seleccionado estatal con selección Durango en 2014 donde participó en la Olimpiada Regional y debido a sus destacada participación es invitado por el Club Morelia para realizar pruebas, en 2015 se integra a las fuerzas básicas del Club Atlas de Guadalajara, en donde ha obtenido destacados resultados: Subcampeón sub 13, bicampeón sub 15 y sub campeón Sub 17.

En el 2016 recibe su primer llamado a la Selección Mexicana de Futbol, teniendo participación en el torneo Della Nazioni, su segundo llamado es en febrero 2017 para asistir a Doha, Qatar., Campeón en la Copa Rimini en Alemania 2017 jugando la final contra Japón, Campeón premundial sub 17 en Estados Unidos, Campeón Cuatro Naciones en Holanda. Participación en Argentina 2019. y subcampeón mundial sub 17, Brasil 2019.

Luis Gustavo con esta brillante carrera lo hace ser una promesa del fútbol mexicano, y continúa trabajando con su club para convertirse en futbolista profesional y seguir poniendo en alto a su natal Durango y a México en otras latitudes del planeta.