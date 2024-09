Será el próximo domingo 20 de octubre cuando se lleve a cabo el torneo de ajedrez denominado El Valor de Nuestra Gente, en donde podrán participar todos los amantes al deporte ciencia.

La competencia es organizada por el Club de Ajedrez MEAGI-Bringas Chess, con el aval de la Asociación Estatal que es encabezada por Karla Teresa Solís.

La bolsa a repartirse es de 100 mil pesos en premios en las distintas categorías y además servirá como parte de preparación y fogueo para futuras competencias, como es el caso de las distintas etapas de los Juegos Nacionales Conade 2025.

Convocan a torneo de ajedrez El Valor de Nuestra Gente / Foto: Archivo

Las actividades se realizarán en el Auditorio del Pueblo a partir de las 09:30 horas, y se espera la participación de un total de 200 deportistas.

Las categorías a participar son libre, aficionados, sub 20, sub 16 y sub 12, por lo que los interesados ya pueden hacer su proceso de inscripción en el link, las cuales se cerrarán el 18 de octubre a las 20:00 horas.





El sistema de competencia a participar será suizo a seis rondas, el ritmo de juego será de 20 minutos con incremento de cinco segundos por jugada, el tiempo de espera de 15 minutos una vez iniciada la ronda, transcurrido ese tiempo se declarará incomparecencia.