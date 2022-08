Convocatoria abierta para los Juegos Nacionales Populares 2022, en la disciplina de Futbol 6X6

El Instituto Estatal del deporte, que dirige la maestra Anakaren Ávila Ceniceros, da a conocer la convocatoria para los Juegos Nacionales Populares 2022, en la disciplina de Futbol 6X6, los cuales en su etapa nacional se desarrollaran en el mes de octubre en el estado de Morelos.

Para lo cual se invita a todos los jóvenes de nacionalidad mexicana que radiquen dentro del estado y que cumplan con los requisitos que marca la Convocatoria, así como lo especificado en los Anexos Técnicos de la disciplinas de Fútbol Popular 6 x 6, para participar en la etapa estatal.

La categorías serán: Nacidos en 2006-2007 y 2004-2005, Ranas Femenil y Varonil.

Los deportistas que hayan participado en la etapa Regional y/o Nacional de los Nacionales CONADE 2022 en la disciplina de Fútbol Asociación no podrán disputar ninguna de las etapas clasificatorias ni la etapa Nacional de los Juegos Nacionales Populares 2021, en caso contrario, las y los deportistas serán descalificados de la etapa en la que se encuentren participando, de igual forma, no podrán participar aquellos deportistas que hayan tenido participación en algún evento internacional fuera del territorio nacional de cualquier tipo, durante el año 2022.

Los entrenadores que deseen participar deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria con la documentación requerida y en la cédula de inscripción con toda la información solicitada.

Los Jueces Serán designados por el comité organizador, así como por el comisionado estatal de Fútbol, y sus fallos y decisiones serán inapelables. Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de los Juegos Nacionales Populares 2022.

La etapa municipal se llevará a cabo los días 2 y 3 de septiembre del 2022, y la etapa estatal se efectuará del 23 Y 24 de Septiembre 2022 en el Polideportivo Mario Vázquez Raña, y la Etapa nacional en el mes de octubre en el estado de Morelos.

Quedaran abiertas las inscripciones a partir de este día y se cerrarán el día 27 de agosto del año en curso antes de Iniciar la junta previa, para mayores informes con Raymundo Muñoz García, al número 6182566245, o con el LEF. Carlos Alejandro Espinoza del Campo al número 618129575.

El sistema de competencia será round robin, todos contra todos en su mismo grupo, formando 4 grupos, pasando los dos mejores de cada grupo y se cruzan entre sí en una eliminación sencilla quedando el campeón estatal.

Bajo este sistema de puntuación: Partido ganado 3 puntos, por partido empatado y ganado en tiros penales 2 puntos, por partido empatado y perdido en penales 1 punto, por partido perdido 0 puntos.

En las jornadas regulares y en las semifinales y encuentros por el 3 lugar, los equipos procederán a disputar una serie de tres tiros penales por equipo. En caso de persistir el empate se procederá a tiros penales a muerte súbita hasta obtener un ganador. Este criterio aplicará en todas las etapas clasificatorias y en la etapa Nacional.

En el caso del primer lugar se jugarán dos tiempos extras de 5 minutos cada uno (no existe el gol de oro, por lo cual deberá de jugarse forzosamente los dos tiempos extras. En caso de persistir el empate se procederá a tiros penales a muerte súbita hasta obtener un ganador. Este criterio aplicará en todas las etapas clasificatorias y en la etapa Nacional.

Para definir la posición de los equipos en su respectivo grupo, se aplicarán los siguientes criterios: Puntos obtenidos, mayor diferencia de goles: goles anotados, menos goles recibidos (no se consideran los goles anotados y recibidos en series de tiros penales), mayor número de goles anotados (no se consideran los goles anotados en series de tiros penales), marcador particular entre sí (no se considera el resultado en serie de tiros penales, mejor disciplina, sorteo.

El evento se regirá bajo el reglamento oficial de Fútbol 6X6] para los Juegos Nacionales Populares 2022. Se jugará con balón oficial del número 5.

La Junta Previa, se llevará a cabo el día 15 de Septiembre de 2022 en las instalaciones del instituto Estatal del Deporte, sito en Avenida Heroico Colegio Militar #300 colonia Centro.

Se contará con el servicio de primeros auxilios durante el desarrollo del evento deportivo.

Los puntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador durante la junta previa.