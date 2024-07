¿Cuántos atletas mexicanos estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 iniciarán en menos de tres semanas. Por ello, quedó definida la delegación mexicana que buscará hacer historia en la capital de Francia. Tras un extenso periodo de clasificación, México competirá con 107 atletas, con lo cual se cumplió las expectativas que planteó el Comité Olímpico Mexicano de superar el centenar de clasificados.

Un total de 107 atletas están registrados, sin embargo, la necesidad de llevar una suplente en natación artística y otro más en ecuestre da como resultado que la delegación mexicana lleve un total de 109 deportistas a París 2024, de los cuales 63 son mujeres y 46 son hombres. La delegación consiguió un total de 110 plazas, a diferencia de las 101 que se lograron para Tokio 2020.

El deporte que más representantes lleva es el atletismo, con un total de 18 seleccionados. Dentro de las disciplinas que más clasificados tienen está la marcha, con Alegna González como la más destacada, al llevar equipo completo, con tres mujeres, tres hombres y el relevo mixto.

Después del atletismo, los clavados también viajarán para París 2024 con nueve clavadistas, encabezados por las medallistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, competirán en siete pruebas. México clasificó en 11 de las 12 plazas, algo esperado para la disciplina que más medallas olímpicas le ha dado a México en su historia, con 15.

El ciclismo viajará a París 2024 con una nutrida selección. Un total de ocho ciclistas competirán en el mismo número de pruebas, repartidas entre las diversas especialidades como el ciclismo de montaña, de ruta y de pista.

Equipos de natación artística y gimnasia rítmica hacen historia al clasificar a París 2024

El equipo de natación artística, integrado por ocho nadadoras titulares y una suplente, volverá a los Juegos Olímpicos donde no habían participado desde Atlanta 1996. Histórica también fue la clasificación del conjunto mexicano de gimnasia rítmica, quienes estarán por primera vez en el máximo escenario olímpico.

México demostró una gran actualidad en disciplinas como el tiro con arco, la cual congregará a seis atletas y competirá en la totalidad de las pruebas, es decir, equipo femenil, varonil y mixto, además de las tres individuales por rama.

El triatlón también presentará equipo completo, con dos clasificados por rama y dos equipos mixtos. El pentatlón moderno, uno de los deportes que más han dado resultados en los últimos años, también llevará a dos representantes por rama. El tiro deportivo, mientras tanto, con Alejandra Zavala a la cabeza, congregará a cinco tiradores que competirán en siete pruebas.

En el resto de las disciplinas, el boxeo tendrá cuatro representantes, al igual que el ecuestre, la natación y el golf. La gimnasia artística, encabezada por la experimentada Alexa Moreno tendrá tres representantes, al igual que el remo. Por su parte, disciplinas como aguas abiertas, canotaje de velocidad, judo, taekwondo, tenis de mesa, lucha y vela tendrán dos. Con un participante están deportes como la halterofilia, surf, esgrima, canotaje y bádminton.

Destaca la ausencia de México en deportes como futbol, basquetbol y voleibol. Si se habla del balompié, por ejemplo, México no logró clasificar en ninguna de las dos ramas. En la varonil será la primera vez desde Beijing 2008 que el país no tenga representación en el torneo olímpico. La ausencia es especialmente dolorosa si se considera que el Tricolor ganó la medalla de oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020. En cuanto a la femenil, México no asiste a unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.

En basquetbol, mientras tanto, los 12 Guerreros no lograron terminar con la racha de casi cinco décadas sin clasificar. La última vez que México estuvo presente en el torneo olímpico fue en Montreal 1976.

