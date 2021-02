"Cuchis" Andrade listo para enfrentar al sonorense Daniel Lugo a 10 rounds

Ya en tierras yucatecas y listo para la contienda estelar se pronuncia Diego “cuchis” Andrade (con un récord de 14 peleas ganadas, 12 Kg y dos por puntos y tres derrotas) para este viernes por la noche ante el peleador de Sonora, Daniel “Caballo” Lugo, en contienda a diez episodios misma que será presentada dentro de la cartelera “Prospectos en Guerra” en peso pluma, organizada por la empresa Max Boxing en Merida, Yucatán por el promotor Mario Abraham Zacur de la empresa Sipse.

“Estoy muy preparado para esta contienda, ante un peleador difícil y que siempre va hacia adelante, con buena pegada y con buen boxeo, en el sonorense “Caballo” Lugo, con un récord de 22 peleas y 16 nocauts y un descalabro, quien es del mismo establo del anterior boxeador, a quien vencí por la vía de los puntos y ahora buscare lograr nuevamente un importante triunfo que me encamine a un título internacional, gracias a esta empresa de Yucatán, encabezada por Don Mario Abraham Zacur, afirma el duranguense, Cuchis Andrade.

Bajo la dirección de “Zorrito” Rocha de GyM Boxing, buscara una segunda victoria en forma consecutiva en Yucatán, teniendo la mentalidad de buscar meterse en la pelea desde el inicio y buscar un rápido desenlace de este contienda, teniendo la experiencia y boxeo suficiente para obtener nuevamente la victoria y encaminarse a los listados importantes a nivel internacional dentro de su carrera”, reafirma el pugilista arácnido.

Esta función de boxeo profesional, será a puerta cerrada y con todos los protocolos de salud, como se cita es organizada por bajo la dirección de la empresa Max Boxing comandada por Mario Abraham Zacur de la empresa Sipse y el titular de IDEY, Carlos Saenz Castillo, así como Santiago Basto de la Comisión yucateca, quienes buscan lograr un semillero amplio de peleadores para futuras contiendas internacionales y de antemano fortalecer el boxeo mexicano, en donde el duranguense “Cuchis” Andrade ha caído muy bien, ante lo cual la victoria es elemental para seguir figurando en carteleras de este nivel boxístico nacional.

El paquete de peleas para esta función son: Daniel “Caballo” Lugo vs Diego “Cuchis” Andrade, Zaid “Colorado” Rejón vs Johny Maas, Omar Salcido vs Jesús “Panter” Acosta, Néstor López Jr. Vs Marco Antonio Chablé, Axel “Lobo” Talavera vs José Isabel Gómez y Francisco “Pulga” Araujo vs Cristian Pech.