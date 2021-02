"Cuchis" Andrade pelea el 12 de febero en Mérida Yucatán

Otra gran oportunidad de seguir cosechando triunfos, tiene el peleador duranguense, Diego “Cuchis” Andrade, quien estelarizará la función de boxeo profesional en la ciudad de Mérida, Yucatán, el próximo viernes 12 de febrero enfrentando a Daniel “Caballo” Lugo a diez episodios dentro de la cartelera denominada “Prospectos en Guerra”, a diez episodios en peso pluma.

Una contienda de vital importancia para el duranguense, quien busca su segunda victoria en forma consecutiva, siendo este evento ante un peleador duro y difícil de Merida, “Caballo” Lugo, quien viene precidido de racha ganadora en su carrera y ahora serán los protagonistas en el cartel a desarrollarse a puerta cerrada, buscando la seguridad y medidas de prevención al Covid-19, y que será televisada por el Grupo Sipse.

Bajo la promoción de la empresa encabezada por Max Boxing y donde el duranguense “Cuchis” Andrade, tratara de lograr una buena contienda y seguir rumbo a un titulo internacional.

“Es una pelea difícil ante otro rival de esta entidad, “Caballo” Lugo, de quien tengo referencia, teniendo la gran oportunidad de seguir figurando y con ello tener la gran oportunidad de un titulo internacional, siendo la victoria elemental para seguir figurando entre esta buena afición en Merida, Yucatán.

Una pelea avalada por la CONEBOX (Comisión Nacional de Boxeo) y del IDEY (Instituto del deporte de YucatanI), en donde la primicia es desarrollar un buen paquete de contiendas en favor del boxeo yucateco.

Dentro de la cartelera se trendran seis peleas, las cuales son: Daniel “Caballo” Lugo vs Diego “Cuchis” Andrade, Zaid “Colorado” Rejón vs Johny Maas, Omar Salcido vs Jesús “Panter” Acosta, Néstor López Jr. Vs Marco Antonio Chablé, Axel “Lobo” Talavera vs José Isabel Gómez y Francisco “Pulga” Araujo vs Cristian Pech.

En donde tanto el promotor de Max Boxing, Mario Abraham Zacur y el titular de IDEY, Carlos Saenz Castillo, asi como Santiago Basto de la Comisión, buscan lograr un semillero amplio de peleadores para futuras contiendas internacionales y de antemano fortalecer el boxeo mexicano, en donde el duranguense “Cuchis” Andrade ha caído muy bien, ante lo cual la victoria es elemental para seguir figurando en carteleras de esta importancia.