De Xolos de Tijuana, el nuevo refuerzo de Alacranes de Durango

Los Alacranes de Durango tienen un nuevo refuerzo, se trata de Julio César Valenzuela Leyva y defenderá el arco.

La escuadra venenosa que milita en la Liga de Expansión da a conocer un nuevo refuerzo, se trata de un cancerbero procedente de los Xolos de Tijuana y que a partir de la próxima temporada portará con orgullo los colores Albiverdes.

Oriundo de Hermosillo, Sonora, Valenzuela Leyva cerró las negociaciones con el club que dirige Ciro Castillo y pronto se unirá a las filas con sus nuevos compañeros.

¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 🧤⚽️🥅!



Julio Valenzuela Leyva, llega procedente del equipo de @Xolos, en @LigaMXExpansion formó parte de @Dorados y sus buenas actuaciones lo llevaron a la Selección Nacional Sub 17.



A defender estos colores 🇳🇬 a muerte 👊🏼 #SiempreAlacranes pic.twitter.com/bpVxIGnxIi — Club Alacranes de Durango (@AlacranesdDGO) December 1, 2022

Ha defendido la portería de los Xolos en la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, por lo que ya cuenta con experiencia.

Asimismo formó parte del conjunto de Dorados de Sinaloa en Liga de Expansión, sus buenas actuaciones con sus anteriores equipos lo llevaron a defender la cabaña de la selección nacional juvenil, al disputar con la Sub 17 un torneo internacional en Chile en el pasado 2018.

Por otra parte, este viernes inició la renovación y venta de línea del abono alacrán, siendo un costo de 800 pesos en sombra y 600 en general, los nuevos abonados tendrán que pagar 900 en sombra y 650 en general.

Algunos de los beneficios serán, ocho partidos de fase regular, un encuentro de reclasificación o liguilla, 20 por ciento de descuento en la compra del jersey, 25 por ciento de descuento en la compra de la gorra oficial, acceso exclusivo al estadio y preventa de boletos para la liguilla.

La entrega de los abonos físicos será a partir del 20 de diciembre en el nido venenoso, la fecha límite para renovar será el 30 de diciembre.