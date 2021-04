Debemos redoblar esfuerzo: Jonathan Osuna

Concentrados y con mentalidad de lograr un objetivo, el equipo de futbol profesional Alacranes de Durango no baja la guardia y redobla sus trabajos de cara al partido del próximo sábado 17 de abril cuando visite al conjunto de Cafetaleros de Chiapas en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Premier.

Jonathan Osuna, jugador del deportivo arácnido / Foto: Cortesía | Alacranes de Durango

Uno de los puntales del equipo,, Jonathan Osuna, en la parte ofensiva del equipo, detalla: “Estamos muy contentos pero tranquilos porque aún no ganamos nada, ya cumplimos con dos objetivos calificar y el primer lugar del grupo, ahora a concentrarnos de lleno en la liguilla, es un nuevo torneo donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde los 180 minutos que dura la eliminatoria debemos de estar concentrados al máximo”.

De igual forma asegura, el goleador con 7 tantos en el torneo, así como 1113 minutos disputados en la campaña: sabemos de la peligrosidad del rival al tener en su delantera al campeón goleador del torneo y cuenta con gente de experiencia dentro de sus líneas a lo que añadió, “ Será una serie muy pareja, ambos conjuntos tenemos mucho gol, no dudo que habrá goles en los dos partidos, pero no creo que sean muchos, este tipo de partidos no se suele dar mucha apertura en la cancha, la estrategia es más estricta, pero nosotros haremos nuestra labor para vencerlos en su casa y luego dar el segundo golpe en la nuestra”.

El conjunto de Alacranes estará viajando este próximo viernes a tierras chiapanecas para encarar el duelo de ida donde estará buscando regresar a casa con ventaja para cerrar la eliminatoria en el “nido” y buscar avanzar a la fase de semifinales.

Regresa la afición a los estadios de Durango

Toda una fiesta futbolera es la que se vivió la noche del viernes en el estadio "Francisco Zarco" en la ciudad de Durango, pues la fanaticada de los Alacranes de Durango regresaron a las gradas de este inmueble luego del paro deportivo que se tuvo que implementar ante la pandemia por la Covid-19.

Las autoridades deportivas establecieron que los siguientes lineamientos para ingresar al partido que se realizó este viernes en la ciudad de Durango.