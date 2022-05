Ha sido una liguilla especial para la legión de duranguenses que en las distintas divisiones de la Liga MX Femenil, se han visto involucradas en la ronda de finales del Clausura 2022.

Son nueve las alacrancitas que han dado la nota para Durango, 8 jugadoras y un árbitro central, de Santos Laguna en la categoría sub 17 son Esmeralda Rodríguez, Judith Félix, Celeste Guevara y Frida Cussin, en esta misma división tuvo la fortuna de pitar la final Ericka Monserrat González Nevárez y en el campeón de campeones de la máxima categoría Alejandra Martínez, Samantha Simental y Desiré Monsiváis por Monterrey, mientras que, por las Chivas, está la ahora “Bichota” Karol Bernal.

Vamos por partes, dentro de las acciones del campeón de campeones de la Liga MX Femenil, de entrada, la ahora figura de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Karol Bernal, a unos días de la obtención del campeonato en que fue pieza fundamental para la conquista del mismo, defiende los colores del rebaño ante las Rayadas del Monterrey.

Karol Bernal y las Chivas campeonas en la Liga MX Femenil / Foto: cortesía | Karol Bernal

Por el flanco de las Rayadas, son tres las duranguenses las que tienen la oportunidad de defender los colores regiomontanos en este campeón de campeones, pues en sus filas cuentan con los servicios de la máxima anotadora de la Liga MX Femenil, la lagunera Mónica Desiré Monsiváis Salayandia, la capitalina Alejandra Martínez y desde Poanas para el mundo, Samantha Simental.

Dentro de la Liga MX Femenil nueve duranguenses en finales / Foto: Cortesía | Atssiel Estrada

No hay que olvidar que las jugadoras de Santos Laguna Sub 17 han sido parte de una temporada de ensueño, pues en su primera campaña, es decir, su primera aventura en el profesionalismo, las duranguenses Esmeralda Rodríguez, Judith Félix, Celeste Guevara y Frida Cussin, se consagraron como sub campeonas al caer ayer en tanda de penales, en el Azteca y ante las Águilas del América.

Cada una de ellas se ha mostrado como auténticas guerreras derrochando talento sobre el terreno de juego, pero hay que subrayar la actuación de Judith Félix, quien anotó el par de dianas que catapultaron a las laguneras a empatar la serie y, por ende, definir desde los once pasos.

Aunque la conclusión no fue el campeonato, Rodríguez, Félix, Guevara y Cussin, con su trabajo, disciplina, dedicación y ¿porque no?, amor por la camiseta, se han ganado un lugar con la sub 17 de Santos y ya son observadas constantemente por Jorge Campos, director técnico del primer equipo.

Dentro de esta categoría, femenil sub 17, en el juego de ida de la gran final celebrado en el Territorio Santos Modelo, otra gran noticia para el futbol duranguense, pues fue la árbitro de nuestra entidad Ericka Monserrat González Nevárez, quien, con un trabajo limpio, brilló con luz propia y como central, impartió justicia y con ello, a pesar de corta carrera como profesional, Ericka ya puede presumir de una final en Liga MX Femenil.