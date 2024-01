Este viernes arranca la eliminatoria municipal de ajedrez rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2024, las actividades se llevarán a cabo en la Sala de Cristales del CCH UJED.

El gobierno municipal mediante el Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores a través de la Dirección del Deporte y con el apoyo técnico de la Asociación Estatal de Ajedrez, hacen la convocatoria para todos los interesados.

Entre las categorías clasificatorias se encuentran Sub 12 nacidos de 2012-2013, sub 14 nacidos de 2010-2011 y sub 16 nacidos de 2008-2009.

Deporte ciencia entra en acción en la fase municipal / Foto: Cortesía | Ponys Negros CCH UJED

También se contarán con dos categorías promocionales la sub 8 para los nacidos en 2016 y posteriores, y sub 10 nacidos en 2014-2015.

El sistema de clasificación es que calificarán los dos mejores de cada categoría a la etapa regional, el sistema de competencia en las categorías clasificatorias es suizo a cinco rondas, el ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada completada.

Mientras que en las categorías promocionales será suizo a cinco rondas, el ritmo de juego será de 20 minutos más cinco segundos de incremento por jugada.

La primera ronda se llevará a cabo el 19 de enero en punto de las 10:00 horas, la ronda dos será a las 16:00 horas, el 20 de enero se efectuarán la tercera y cuarta ronda, el 21 de enero la quinta ronda y desempates.

En el casto de las categorías promocionales el 20 de enero se efectuarán las cinco rondas.

En cuanto a los uniformes para la fase municipal, a todos los participantes se les solicitará acudir con ropa deportiva y que se adecue a las necesidades de su deporte.





Los árbitros y jueces serán designados por el comité organizador con base a la convocatoria nacional, reglamentos y anexos técnicos, mientras que la junta informativa se realizará el día de la competencia a las 09:00 horas.

El ajedrez es uno de los deportes en donde Durango consigue buenos resultados, no solamente a nivel local y estatal, sino también nacional.