Deportivo Gamiz, la mejor oncena de Durango en las últimas dos décadas

La escuadra gallera del Deportivo Gamiz El Ciprés, con base a la conquista en las dos últimas décadas en el futbol en el estado de Durango, en donde figuran títulos de las mejores ligas de nuestra entidad, como Liga Benito Juárez UJED, Liga Durango para Veteranos, Liga Municipal, además del torneo de Campeón de Campeones de Año Nuevo, se convierte en uno de los mejores, donde se enmarca igualmente una marca a nivel nacional, de 116 juegos sin conocer la derrota, sumando en este tiempo innumerables campeonatos, bajo la batuta de Jesús Ortiz como patrocinador, logrando su ultimo galardón venciendo en categoría Master el once del Tecno, en tarde memorable en la cancha de Ciudad Deportiva de Durango.

Una época dorada para Galleros del Deportivo Gamiz, dice a El Sol de Durango, Jesús Ortiz, recordando esa gran final en Master, ganada el Tecno por 5 goles por 2 y donde se mostro la calidad del equipo que ha caminando en el tiempo y manteniendo esa jerarquía de equipo monarca en diferentes categorías de esta organización, y en el momento militando con un buen equipo en la Liga Municipal en donde buscaremos el titulo para este próximo año”, detalla Chuy Ortiz.

Foto: cortesía | Deportivo Gamiz

Una estela de más de 36 campeonatos dentro de su larga trayectoria como equipo forma la escuadra Gallera del Deportivo Gamiz, obtiene otro titulo mas dentro del futbol Master Veteranos, su cuarta en los últimos cinco torneos, es nuevamente mejor, al derrotar por un marcador de 5 goles por 2 sobre el cuadro del Tecno, en donde toma vendetta de la anterior temporada, coronando una marca y récord para la historia dentro del futbol duranguense, mantener una estela de 86 partidos sin perder en el terreno de juego, al termino de la temporada en la Liga Durango para Veteranos Master de primera.

Sin duda fue un gran partido la culminación de la temporada de Diciembre del 2018, al lograr un contundente marcador de 5 goles por 2 ante el campeón anterior, Tecno, para remarcar un plus para la historia con letras de oro, una marca y récord dentro del futbol veterano, 116 partidos sin tener una derrota en el campo a lo largo de varios torneos, y con ello obtener este titulo de campeones de categoría de Primera Master, en una gran duelo comandado por el gallero mayor, Chuy Ortiz, logrando al lado de buenos jugadores este titulo de campeones y con ello entronizar a este equipo que a lo largo de la historia dentro del futbol duranguense ya enmarca poco más de 36 campeonatos y otros subcampeonatos en su trayectoria, lo que hace a este equipo grande entre los grandes, por derramar ese buen futbol, siembre buscando lo mejor en cada liga donde se presenta.

En si la gran final de este torneo de Apertura del 2018, fue muy cerrado al inicio con dos equipos que buscaron con codicia el titulo, manteniéndose hasta el ultimo tercio del partido equilibrado, pero al final la contundencia ofensiva del cuadro del Gamiz, se volcó y derrota en forma contundente al equipo del Tecno por un abultado marcador de 5 goles por 2 y con ello otro titulo mas para sus vitrinas, el cuarto en los últimos cinco torneos dentro de esta categoría Master de Primera veteranos.

Foto: cortesía | Deportivo Gamiz

En este partido por la corona, los goles de este equipo Gallero, fueron de Eliseo Herrera, Carlos Martínez con 2 y dos de Miguel “Güero” Ruiz, fundamentales para la victoria, mientras que la diferencia por el Tecno la hicieron Carlos Morales y Emmanuel Meraz, para un marcador de 5 tantos por 2.

Este equipo multicampeón de los Galleros del Deportivo Gamiz, es conformado con estos elementos: Javier “Tripa” Torres, Jesús González, Patricio Esparza, Oscar Chávez, Fernando Escamilla, Antonio García, Leobardo Cabrera, Eliseo Herrera, José Ortiz, José Luis Martínez, Miguel Ruiz, A. Burciaga y Eduardo Soto, así como Jesús Ortiz, jugador y patrocinador del equipo, teniendo la dirección técnica de Antonio “Víbora” Escando y como auxiliar a Roberto “Rober” Torres.

La entrega de trofeo y reconocimiento a su patrocinador, Jesús Ortiz, fue realizada en un “ágape”, entregándolo ya hace un buen tiempo, el DT Antonio “víbora” Escandón, si como por parte de los integrantes del equipo, un trofeo con tintes de oro, por la cantidad de títulos que enmarca esta presea, cuarto en los últimos cinco torneos, dentro del Futbol Master de Primera de la Liga Durango Veteranos.

JESUS ORTIZ, PATROCINADOR DE GALLEROS GAMIZ

“Sin duda una gran época y dos décadas de beneficios y satisfacciones, en donde no solamente han sido 36 galardones para el equipo del Deportivo Gamiz, que abarcan campeonatos, en diferentes ligas y organizaciones, donde se suma una marca o récord para este equipo gallero, al culminar este galardón de campeones, con 116 partidos sin conocer la derrota en la cancha, creo que es un récord realmente importante para nuestro equipo y mis compañeros que lo enmarcaron, cifra que me parece no se tiene en el país y donde solamente en Michoacán se tiene un equipo que llego a 50 juegos, ante lo cual creo que es un esfuerzo muy grande para los jugadores, entrenadores y familiares, que lo han logrado conjuntamente”, define el patrocinador de Gamiz, Chuy Ortiz.

Realmente –recalca- es un orgullo y satisfacción el que este equipo integrado con grandes jugadores, mantenga esa codicia primero el participar, pero siempre buscando lo máximo, creo que somos gente del deporte y que nos gusta mucho al futbol, estando muy agradecidos con Dios, teniendo igualmente en el momento participación en la Liga Municipal, en torneo suspendido por La Pandemia Covid-19, donde la meta es el campeonato para este 2021”, finaliza el patrocinador del equipo Galleros del Deportivo Gamiz El Ciprés.