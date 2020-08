Desde julio se encuentra concentrado en el TSM

El guardameta duranguense Ángel Uriel Carrillo Valenzuela ya es huésped distinguido de la casa club del Club Santos Laguna, pues luego de sus importantes intervenciones el año pasado con los verdiblancos, el talentoso jugador alacrán, ya entrena en el Territorio Santos Modelo, con los Guerreros de la categoría sub 15.

Desde el pasado mes de enero Ángel Uriel consiguió su estancia permanente con el Santos Laguna, por lo que tuvo que emigrar a Torreón, desafortunadamente fue la pandemia lo que lo trajo de vuelta a casa en el mes de marzo, no obstante, gracias al gran trabajo y disciplina que ha demostrado bajo los tres, desde el mes de julio y hasta la fecha, el portero alacrán ya es parte de la pretemporada en la categoría sub 17, pues la categoría sub 15, a la cual pertenece, poco a poco se esta conjuntando con la llegada de sus jugadores.

Para el duranguense no ha sido nada sencillo, pues el problema del Covid-19 y ausencias familiares se han presentado en esta etapa de su carrera, sin embargo, el gran esfuerzo que siempre le ha demostrado a su sueño es superior a cualquier obstaculo.

El protagonista de esta historia nació en la ciudad de Durango el 22 de octubre del 2005 y una vez que se encariño con un balón de fútbol, el sueño de llegar a ser un guardameta profesional lo lleva prácticamente tatuado en el Corazón.

Los entrenamientos en estos momentos para todos los equipos de fuerzas basicas de Santos Laguna son intensos, de esta manera, Ángel Uriel se prepara bajo el mando del entrenador de porteros Manuel Corona, quien ha sido fundamental en el crecimiento delnduranguense.

Vinicio Karas es el entrenador de la categoría sub 15 de Santos Laguna, es quien le echó el ojo a este talento duranguense que desde el pasado año ha sido tomado en cuenta por las inferiores de uno de los mejores equipos de México que mejor trabaja en fuerzas básicas, el Santos Laguna.