Diablitas de Durango se enfrentarán ante el Tec de Monterrey

El camino para las Diablitas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) continúa, este sábado reciben en punto de las 18:00 horas al Tec de Monterrey, dentro de la segunda jornada del Campeonato Universitario Telmex Telcel (CUTT).

En el primer partido se ganó 2-1 ante la UDEM, en encuentro en donde después de dos años de pandemia se regresó a las canchas.

El director técnico juarista, Fernando Martínez mencionó: estamos contentos porque regresamos, no fue nuestro mejor partido, después de dos años no está fácil que se llegue y que se puedan hacer maravillas, en excelente nivel, llegan el juego y se ponen nerviosas y no salen las cosas.

Asimismo comentó que ante el Tec de Monterrey este sábado, será complicado, ya que hasta el momento es el mejor equipo.

“Esperemos que la experiencia y con todo lo que sabemos hacer lleguen más relajadas, lo importante era empezar, regresar y con ganas de trascender”, aclaró el timotel de las Diablitas.

La plantilla base de la UJED son de siete jugadoras que ya tienen el proceso de seis años, son la base del equipo, son excelente estudiantes, todas están en la maestría de Gestión de Negocios, no es fácil y no es barata, pero ellas se dieron cuenta que la preparación que tienen les va a servir en el futuro, palabras expresadas por Fernando Martínez.

De las 18 jugadoras, 12 son menores de 20 años, las cuales aun se ponen nerviosas en los partidos.

Referente a eliminatorias de la Universiada, el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) y la ByCENED prefirieron no entrar, por lo que la UJED pasa directamente al Regional que se efectuará en Zacatecas.