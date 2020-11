Diego Campillo a repechaje con el Tapatío

Portando los colores del Club Deportivo Tapatío, equipo filial del Deportivo Guadalajara –Chivas-, el jugador Diego Campillo del Campo, será el duranguense que ponga en alto el futbol de nuestra entidad al ser parte del repechaje en la Liga de Expansión.

El Tapatío regresó a la categoría de plata del futbol profesional mexicano para esta temporada, en una nueva aventura en donde el Rebaño “B" llegó con la batuta al mando de Alberto Coyote, un histórico de las Chivas, y gracias a sus estupendas actuaciones en los torneos de fuerzas básicas llegó el defensa central Campillo del Campo.

Para el Tapatío las cosas no fueron sencillas al inicio de la temporada, pues sus jugadores batallaron para adaptarse a esta nueva competencia, en el arranque de la temporada, Diego Campillo comenzó la campaña en la banca, sin embargo, poco a poco se ganó la confianza de Coyote y prácticamente, en los últimos ocho partidos el duranguense saltó a la cancha como titular y ahora su escuadra será parte de la reclasificación.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Club Deportivo Tapatío, busca dar la sorpresa con una victoria este martes, cuando visite a la Jaiba Brava de Tampico Madero en el Estadio de Tamaulipas, en un partido correspondiente a la reclasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX

El plantel afiliado al Club Deportivo Guadalajara culminó este lunes su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras a este próximo partido como visitante en el inmueble del área metropolitana de Tampico y Ciudad Madero, para buscar un triunfo que le permita avanzar a la siguiente ronda de la Fiesta Grande de este novedoso certamen de desarrollo, luego de cerrar la fase eliminatoria del Guardianes 2020 con un triunfo sobre Pumas Tabasco en el Estadio Akron.

Los duelos de reclasificación quedaron definidos de la siguiente manera: Cimarrones vs Pumas Tabasco; Atlético Morelia vs Venados; Cancún FC vs Tlaxcala FC; Tampico Madero vs Tapatío, y Mineros vs Tepatitlán FC.