Don Cristóbal Hernández sigue vivo

Este sábado y domingo, la gran familia charra de Durango y de México le rendirán un homenaje al hombre que fue la voz del deporte nacional por excelencia en la República Mexicana, don Cristóbal.

Te puede interesar: El tablero de los sueños de Brianna Valdez, duranguense estará en Bahrein

Hace tres años, Dios, el máximo juez de todos los lienzos, planeó una charreada completa y le hacía falta el locutor, razón por la cual llamó a la arena celestial a Cristóbal Hernández Gurrola para que tomara el micrófono y amenizara ese gran evento.

Hace tres años, Cristóbal Hernández Gurrola se adelantó en el camino / Foto: cortesía / Familia Hernández

A tres años de su partida, la familia duranguense convoca a todos los amantes del deporte mexicano por excelencia, para homenajear a don "Tobal" con dos días llenos de actividad charra.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





El escenario será el lienzo charro de la San Martina, el cual está ubicado por la carretera a México a la altura del Puente Dalila.

El sábado, tendrá un costo de admisión de 80 pesos por todo el día y las acciones se estarán llevando a cabo a partir de las 17:00 horas, con la charreada infantil, en la que tendrán participación los equipos de Valle de Guadiana, Dientes de Leche, la selección Juvenil, en donde la escaramuza Reina Mía, de caballito de palo, estará dando el toque femenino al evento.

A las 19:00 horas se dará inicio con la Feria de Escaramuzas, con cinco categorías, en donde estarán realizando sus ejercicios los equipos de Reina Mía, en las cinco divisiones; Rancho El Manzano, El Potrillo, Adelitas de Durango, Escaramuza del Rancho Dalila, quienes son las campeonas estatales 2024, y las monarcas nacionales 2024: Alacrancitas de Durango.

El domingo, el costo será de 100 pesos, por todo el día y la actividad comenzará a las 12:00, en donde se desarrollarán dos charreadas, en la primera, estarán realizando las suertes campiranas la selección de Charron Mayores del Rancho La Esmeralda y quienes ya se encontraban en el retiro, pero decidieron homenajear a Don "Tobal". En acción estarán los charros Manuel Serrano y Rancho Girasol, de Zacatecas.

A las 16:00 horas estarán en acción los charros del lienzo El Potrillo, Rancho El Venado y Charros de La Laguna, así como la participación de la Escaramuza Monumental de Reina Mía.

De esta manera será recordado Don Cristóbal Hernández, quien tantas sonrisas robó en los lienzos charros con sus ocurrencias al micrófono y su don de gente, ya que no hacía distinciones para brindar su saludo, así como inmortalizar frases como la de "a bailar, se aprende bailando" y "que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o me acabe yo primero antes de ver que pase eso", así como la famosa oración de trailero.

Deportes “Piolín” Martínez recibe estímulo económico de regidores





Razón por la cual y aludiendo a su memoria, la gran familia charra de Durango espera a todos los amantes del deporte nacional por excelencia a recordar a Cristóbal Hernández con estos dos días en su honor, en el lienzo charro de la San Martina.