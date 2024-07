Dos bronces para Durango en ajedrez en Gimnasiada Nacional

Los ajedrecistas duranguenses hicieron un buen trabajo en Gimnasiada Nacional que se llevó a cabo en Puebla, donde Ángel Gabriel Briceño Campos y Brianna Citlatli Valdez Díaz terminaron con la medalla de bronce dentro de la categoría sub 18.

Las acciones de las partidas se llevaron a cabo en el gimnasio deportivo Miguel Hidalgo del Instituto Poblano del Deporte (INPODE), las cuales son convocadas por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES), donde reunió mil 500 estudiantes de todo el país en los deportes de karate, ajedrez, taekwondo, esgrima, futbol y beisbol.

El presidente de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Durango, David Díaz Herrera comentó que la Gimnasiada Nacional es selectiva para la Gimnasiada Mundial que se realizará en Bahréin del 23 al 31 de octubre.

Se contó con la participación de 12 deportistas, en las categorías de Sub 18, Sub 15 y Sub 12, los cuales lograron su clasificación en la fase estatal.

Los ajedrecistas que representaron a Durango son, Brianna Citlalli Valdez, Jacqueline Itzayana García Maldonado, Ángel Gabriel Briceño Campos, Andrés Mauricio Castro Castañeda, David Alejandro Hernández Santos, Brenda Angélica Soto Reséndiz.





Asimismo estuvieron en el tablero Miguel Ángel Soto Reséndiz, Camilo Soto Reséndiz, Diego Isaí Mena Berumen, Luna Elizabeth Aguilar Calderón, Diego Jacif García Manqueros y Rodrigo Hernández Aguirre, todos ellos bajo la dirección del entrenador Raúl Juárez Aguirre.