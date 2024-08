Dos décadas de formar a los futbolistas infantiles y no se podía dejar pasar la fecha desapercibida, es por ello que el Club Lagartos FC festejará este próximo 2 y 3 de agosto con un cuadrangular en distintas categorías.

Te puede interesar: Caliente pierde los tres de la serie ante Toros de Tijuana

Alejandro Mayorga quien orgullosamente se formó con Antonio Pizarro y quien es el artífice de que el futbol infantil siga activo.

Hace poco menos de dos meses Alejandro Mayorga quien actualmente milita en Necaxa y quien ya portó la playera de la selección mexicana, estuvo en uno de los entrenamientos de Lagartos, donde los pequeñitos estuvieron muy felices, pero sobre todo escucharon con atención las palabras de su ídolo para poder llegar a ser de los grandes.

Dos décadas de futbol infantil, Lagartos celebra con cuadrangular / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

“Los sueños se cumplen cuando alguien es disciplinado, cuando se tienen valores y nosotros en Lagartos lo llevamos a cabo”, dijo el director técnico.

Asimismo aclaró que en el club se rescata lo formativo, donde el niño salga contento, y la idea del cuadrangular es que todos participen, que todos los integrantes puedan tener actividad en el terreno de juego.

Este jueves por la tarde, se tuvo la reunión-sorteo con los entrenadores de los equipos participantes, los cuales son Lagartos, Guerreros, Águilas B, Diablitas, IED, Castores y Anglo, las categorías serán preescolar, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, así como secundaria.

Dos décadas de futbol infantil, Lagartos celebra con cuadrangular / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Las actividades se desarrollarán el viernes desde las 09:00 horas al igual que el sábado, esto en la cancha de futbol rápido Roberto Silva.

En la categoría preescolar, el viernes la actividad será, Lagartos ante Diablos y Guerreros vs Águilas B.

En la división de primero y segundo, Diablos se enfrentará al IED, mientras que Guerreros lo hará ante Lagartos.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





En tercero y cuarto, Águilas B vs Guerreros y Lagartos vs Diablillas; en quinto y sexto, IED vs Lagartos, y Guerreros vs Diablos, finalmente en secundaria, Anglo vs Lagartos y Castores vs Guerreros.

Los ganadores se enfrentarán el sábado en la final, mientras que los perdedores disputarán el tercer lugar.