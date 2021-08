Dos duranguenses compartirán la duela con Juan Toscano de la NBA

Los jugadores duranguenses Marco Antonio Ramírez Herrera y Tlacaélel Marcelo Unzueta Gamero, se consagraron como campeones del Torneo 3x3 Juan Toscano Summer Camp, por lo que ahora tendrán el privilegio de ser parte del campamento que será protagonizado y estelarizado por un jugador de la NBA y de los Golden State Warriors.

Del 7 al 8 de agosto Marco y Tlacaélel fueron parte de este torneo de 3x3, en el que dentro de la categoría 2006 –2007, se fusionaron con el talento de los coahuilenses Alejandro Javier Delgado Cantú y Rafael Gutiérrez González, quienes impusieron condiciones en los tableros y demostraron solidez a la ofensiva para llevarse el campeonato.

Bajo el nombre de DU-CO, Marco Antonio Ramírez Herrera, Tlacaélel Marcelo Unzueta Gamero, Alejandro Javier Delgado Cantú y Rafael Gutiérrez González, supieron armar esa tercia que los llevo a la conquista de su categoría, en donde derrotaron en acciones de la gran final a su similar de 06, todo esto mediante pizarra de 13 puntos por 12.

Previamente, la tercia de DU-CO, venció en su primer compromiso de esta competencia a Big4 con score de 21-14, posteriormente, fueron de los siguientes encuentros: DU-CO 18 Vs. Shockers 11, DU-CO 19 Vs. 06 16 puntos, DU-CO 21 Vs. Mike Rdz 18, DU-CO 21 Vs. Leones de Monterrey 14, DU-CO 19 Vs. Cio 18 puntos.

Para la ronda de semifinales, DU-CO de nueva cuenta se vio las caras ante los Shockers, escuadra a la que una vez más sometieron para derrotarla con una pizarra de 15 unidades por 8, con lo que se colocaron en la gran final para alcanzar la gloria y el gran privilegio de estar trabajando en un campamento al lado de Juan Toscano, el jugador México-Americano que en estos momentos defiende los colores de los Guerreros de Golden State.

Ahora Marco Antonio y Tlacaélel Marcelo, tendrán que partir de regreso a Coahuila, para ser parte del Juan Toscano Summer Camp, evento que se celebrará del 12 al 14 de agosto.