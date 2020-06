Dos duranguenses en selección nacional

Dos jovencitos duranguenses emanados del Centro de Formación “Charly Soccer”, Academia asentada en ciudad Lerdo y que han escalado poco a poco su enseñanza dentro del futbol soccer; Alex Daniel “Pascadito” Valencia Mesta de Ciudad Lerdo y Stephano Emmanuel “Fanno” Carrillo Calderón de Cuencamé, Durango, quienes con 14 años y en el momento parte en el equipo de los Guerreros del Santos Laguna, donde se coronaron a nivel nacional dentro de categoría sub 13, ya son partícipes e integrantes del Selectivo Nacional Sub-15, tienen llamado que ya se cristaliza este lunes 15 de Junio dentro del selecto grupo de jugadores que buscaran mostrarse y encarar juegos de preparación a nivel internacional con el tricolor, luego que pase la Pandemia Covid-19, por lo pronto estarán recibiendo en forma virtual y plataforma web, sus programas de preparación del cuerpo técnico nacional y mantenerse en óptimas condiciones para certámenes de carácter internacional. Esta escuela Charly Soccer de es donde surgió, Uriel Antuna, jugador de Chivas y antes en L.A. Galaxy en USA.

Una plática a distancia (vía telefónica) con el propietario y visor en jefe del Centro de Formación “Charly Soccer”, Carlos Alberto Escandón Rangel, para El Sol de Durango, quien apunta; Son dos jovencitos con varios años dentro de la academia de formación deportiva “Charly Soccer”, elementalmente el “Pescadito” Daniel Valencia, quien es un goleador nato y quien se ha consolidado al lado de Sthepano Carrillo, ambos visoreados desde hace algún tiempo por Guerreros del Santos Laguna, quienes se coronaron en el torneo nacional de fuerzas básicas sub-13, ganando por 1 gol por 0 a Tuzos del Pachuca, con anotación precisamente del “Pescadito” Valencia.

Singularmente -detalla- se han venido consolidando en el equipo Santos Laguna, donde a base de trabajo y una gran mentalidad, son parte elemental del equipo sub-15, dos jóvenes duranguenses que realmente son prototipo de lo que se viene desarrollando desde hace varios años en el Centro de Formación “Charly Soccer” en Ciudad Lerdo Durango.

TRAYECTORIA DEL “PESCADITO VALENCIA

El joven lerdense Alex Daniel Valencia Mesta, conocido como "Pescadito" (02/02/2006), llegó a probarse a los 6 años a la academia “Charly Soccer” donde es propietario Carlos Alberto Escandón, de la mano de su tío "Micky" Miguel Castorena, quién dirige Inteligencia Deportiva en el Centro de Formación, realizando Scauteo de las colonias y ejidos, además de estar presente en los Torneos Nacionales e Internacionales acompañando y realizando el Análisis del Partido con los jugadores del Centro de Formación.

Es un joven con gran talento, oriundo del Barrio "Las Flores" o la "Calle Del Crimen", como también se le conoce, donde aún radica ahí, con su Tío Micky, Su Mamá;Cinthia Mesta, sus 3 hermanitas menores que él; Arely, Hannia y Erika, y sus Abuelos; Ma. Patricia Alday y Juan Mesta, con quiénes disfruta su tiempo libre.

Sus estudios los hace en la Escuela Secundaria Técnica 52 "José Santos Valdés" (ETI), en la Colonia San Isidro de Lerdo, Dgo, donde concluyó el Segundo Grado de Secundaria. Asimismo Alex Valencia debutó a los 9 años en la liga libre especial dominical de Lerdo Durango, donde juegan los mejores jugadores de la región jugadores pagados, afirma.

Un jugador muy completo, quien puede desempeñarse como medio campista ya sea interior o exterior, además de centro delantero, maneja ambos perfiles, tiene velocidad, bastante resistencia y buen juego aéreo, inteligencia para moverse en la cancha, manejo de partido y olfato Goleador además de gran mentalidad, pero sobresale singularmente su calidad de persona, podría decirse -abunda- esto es una parte de “Mi Familia de Formación, Nosotros lo Apreciamos Mucho", exclama orgulloso, Carlos Escandón.

Siendo ya a su corta edad Alex Valencia, un ejemplo para todos los niños de Charly Soccer, no sólo le gusta acudir a Charly Soccer a dar charlas motivacionales a los niños, también entrena con ellos, una de las mejores anécdotas fue durante la primavera del 2019, "El Pescadito" no sólo quedó Campeón Goleador, también le dio el Campeonato de la Liga Mx Sub-13 por primera vez en esa categoría a Santos Laguna en el Estadio Azteca, ganando1-0 al Pachuca con anotación de él, y donde existía una promesa personal.

"Las cámaras a nivel nacional estarán sobre mí, me pondré la playera de Charly Soccer y mandaré Saludos a los Niños del Centro de Formación, para que vean que Yo tengo la misma playera con la que ellos entrenan, que yo también entrené en esa cancha de “tierra” donde ellos entrenan, que fui y soy Feliz cada que estoy en el Centro de Formación Charly Soccer y que Gracias al Apoyo de Charly y su familia, estoy Viviendo Mi Sueño, y que si ellos siguen entrenando, podrán seguir mis pasos y hasta ser mejores que yo", dice Alex "Pescadito" Valencia mientras recuerda con felicidad el cumplimiento de sus metas que tenía a corto plazo.

SEMBLANZA DE FANNO CARRILLO CALDERON

Por su parte el joven nacido hace 14 años en Cuencamé Durango, Stephano Emmanuel “Fanno” Carrillo Calderón (07/03/2006), sus comienzos fueron en la Academia Santos Peñoles, Velardeña a cargo del coordinador Roberto Castro y el preparador físico Victor Reyes, decidió probar suerte y comenzó a entrenar a la edad de 10 años, con el apoyo de sus Padres, Laura Elena Calderón Martínez y Manuel de Jesús Carrillo Castellanos, y también de Alberto Calderón Martínez, su tío, dónde cabe mencionar que quedó goleador de la primera Copa Peñoles Fresnillo (2018).

Un año más tarde llegaron las visorias anuales de parte del Club Santos Laguna, dónde fue visoriado por el Prof. Israel Carrillo y fue invitado a una prueba de una semana en el Territorio Santos Modelo (TSM), dónde se ganó un lugar y posteriormente fue llamado para los dos torneos nacionales de la liga MX sub 13 (Primavera y Verano 2019)

Ahí quedó Campeón en el torneo Primavera y fue en el Estadio Azteca frente a los Tuzos del Pachuca con un marcador de 1-0, siendo el primer Campeonato del Club en esta categoría.

Actualmente "Fano" forma parte de la sub 14 del Club Santos Laguna, y está por entrar a vivir en Casa Club que le ofrece Santos Laguna.

Stephano, tiene un talento nato, un gran olfato goleador que le ha ayudado mucho en su desempeño en la cancha, tiene gran fuerza, maneja ambos perfiles y es un gran rematador de cabeza, además de su gran mentalidad y técnica individual. No solamente es un buen jugador si no un ejemplo de persona a seguir.

Asimismo detalla; "Con disciplina Constancia , Pasión y Humildad, TODO se puede lograr, lo cual no lo hice solamente por mí, si no por toda mi gente y por los niños que tienen el mismo sueño que yo tuve de pequeño, para que sepan que con dedicación los sueños se cumplen", siendo sus metas cumplidas a corto plazo y finalmente aseguró ,que, "Esto es sólo el comienzo de su Sueño", finaliza el propietario y visor en jefe del Centro de Formación “Charly Soccer” en Cd. Lerdo, Carlos Alberto Escandón Rangel.