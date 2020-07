Dueño de Generales mandó mensaje a la afición

Luego de la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol, el propietario de Generales de Durango Juan Carlos Martínez Cecias, convocó a rueda de prensa en donde le manifestó a la afición que hay que respetar la problemática de salud que se vive en México y en el mundo entero, además de que aseguró que la organización ya trabaja desde este día para conformar una novena de calidad que pueda representar a Durango en la proxima temporada 2021, la cual estaría arrancando en el mes de marzo.

"Nos pusimos de acuerdo todos los presidentes de los equipos de la LMB., y decidimos cancelar, no por elección propia, si no por elección del Gobierno Federal, en el que se suspenden todo tipo de actividades masivas y por lo mismo, era muy difícil seguir especulando sobre el cuando del arranque de la actividad y se alejo el tiempo, por lo que es momento de ser realistas, lo que esta pasando es de proporciones épicas y es por eso, que se decidió cancelar", manifestó Martinez Cecias frente a los medios de comunicación deportivos.

Al respecto agregó: Ahora vamos a prepararnos, vamos a salir con las ganas de jugar una temporada 2021 con muchas fuerzas y es que hay que decirlo, nos quedamos con ganas de ver beisbol".

En esta rueda de prensa el propietario detalló que se buscará realizar una serie de actividades sociales en el parque de pelota Francisco Villa, pues aclaró que Generales sigue trabajando ya que no comparte la idea de la reducción y despido del personal, por lo que el seguir laborando le dará importante certeza laboral a los trabajadores de la empresa Espectaculos Generales de Durango.

"Ya no nos podemos estar lamentando sobre la que ya paso, la cancelacion, tenemos que ver de frente lo que viene, manteniendo a la afición con el tatuaje de Generales, en tiempos en donde a pesar de no tener beisbol, no por eso tenemos que decir que no hay Generales, claro que lo hay, hay mucha gente detras, ¿Que vamos hacer?, trabajar, realizar actividades", argumentó Martinez Cecias, al mismo tiempo que indico que desde este 2 de julio su administración ya esta trabajando con la finalidad de llegar con un equipo de mucha calidad para el 2021.