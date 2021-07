Durango busca calificar en semifinales de fútbol femenil en Nacionales Conade 2021

Durango se mantiene en la pelea por calificar en ambas categorías a la ronda de semifinales de ganar sus partidos del viernes, dentro de los Juegos Nacionales Conade 2021, en la disciplina del fútbol femenil que se desarrolla en la ciudad deportiva de la capital duranguense.

Las dirigidas por Atssiel Estrada y Roberto Martiz tendrán que buscar afanosamente este viernes sus respectivas victorias si es que quieren aspirar a más en este torneo, ya que en la segunda jornada las de la Sub 17 sumaron dos puntos al ganar en penaltis a las de la CDMX, mientras que las niñas de la categoría Menor sucumbieron al son de 3 goles por 0 en favor del equipo de Quintana Roo, pero aún con vida.

En su partido las de la categoría Mayor estaban abajo en el marcador 1 por 0 desde el minuto 11, esto en favor de la selección de la Ciudad de México, con llegadas de ambos bandos que no movió el marcador, mismo que prevaleció hasta el medio tiempo, para irse al descanso, con que le dio la oportunidad al entrenador Atssiel Estrada de ajustar a sus dirigidas.

Ya en el segundo tiempo las duranguenses mostraron otra actitud y tuvieron algunas llegadas de peligro, pero la portero de la CDMX supo descifrar y terminar con el acoso duranguense, no fue hasta el minuto 61 que la jugadora número 7 Paloma Nuñez iguala el marcador 1 por 1, y así concluir el tiempo reglamentario e irse a los penaltis, donde Durango se lleva el triunfo en muerte súbita, destacándose ambas porterías respectivamente.

Durango participa en el fútbol femenil en Nacionales Conade 2021/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Ya que finalmente luego de tres intentos certeros de las duranguenses se quedaron con el triunfo, al errar el tercer penalti la jugadora de la CDMX y con esto seguir sumando en este torneo de Futbol dentro de los Juegos Nacionales Conade 2021 en su sede de Durango.

Dentro de los resultados de la Jornada 2, que se dieron : Baja California (2) vs (0) Jalisco Mayor, Hidalgo (3) vs (0) Nuevo León Mayor, Nayarit (1) vs (0) Sonora Mayor.

Asimismo, Tamaulipas (3) vs Guerrero (1) Menor, BC (1) 4 vs CDMX (1) 5 Menor. Gana CDMX en Penales en muerte súbita .

Sonoras (1) 4 vs Hidalgo (1) 2 Menor, Gana Sonora en Penaltis, IME (4) - (2) Nayarit Menor,

Quintana Roo (3) - (0) Durango Menor, IME (1) - (0) Quintana Roo Mayor, CDMX 4 (1) - (1) 5 Durango Mayor. Gana Durango en penaltis en muerte súbita .