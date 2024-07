Durango consigue 18 de oro y 3 de plata en gimnasia infantil en León

Son 17 gimnastas duranguenses de la escuela del Instituto Estatal del Deporte (IED), las que sobresalieron en la Copa Ave Fénix en León, Guanajuato, por lo que obtuvieron su pase al siguiente nivel, consiguiendo un total de 18 medallas de oro y tres de plata.

Dentro del nivel 1, Rebeca Nájera Valles consiguió presea de plata en all around, mientras que Alexa Ximena Meraz Rodríguez hizo lo propio también en all around pero se colgó la de plata.

Para todos los interesados pueden integrarse a las clases de gimnasia en el IED que se realizan los lunes, miércoles y viernes / Foto: cortesía / IED

Las duranguenses, Alina Zoe Arellano Castañeda, Ana Victoria Lares Berumen, Brithany Paola Vargas Castillo y Mari José Valdez Molina, subieron a lo más alto del podio en sus respectivos aparatos y se colgaron la medalla de oro.





La pequeña Elena Valentina Zena Leyva quien además de conseguir medalla de oro, logró el segundo lugar en su categoría.

Asimismo, la destacada, Melani Guadalupe de la Rosa Pérez y Ximena Guadalupe de la Cruz Egure también obtuvieron notables logros en esta categoría, destacar que las niñas del nivel 1 obtuvieron también el segundo lugar por equipos.

En lo que corresponde al nivel 2, se obtuvieron preseas doradas a cargo de Andrea Lizeth Aguilar Gurrola, Dedtiny Alexa Varela Galván, Melanie Segovia Ontiveros, Mua Valentina Cortés Soria, Regina Isabella Flores Medina y Marissa Isabel Díaz Sandoval.

Por su parte dentro del tercer nivel Cassandra Borjas Saucedo logró su pasaporte al siguiente nivel y consiguió dos medallas, en el caso de Lesly Arely Salas Rojas se destacó con cinco metales, todas ellas dirigidas por Saira Angelica Chavira Salas.

Para todos los interesados pueden integrarse a las clases de gimnasia en el IED que se realizan los lunes, miércoles y viernes, los principiantes de 16:00 a 17:00 horas y 17:00 a 18:00 horas, avanzadas de 18:00 a 19:00 y 19:00 a 20:30 horas.