Durango presente en el Regional del torneo Scotiabank

Son tres escuadras duranguenses las que estarán en el regional del torneo Scotiabank que se celebrará en Zacatecas, dentro de la Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Estatal de Futbol, Jesús Vargas, dio a conocer que este tipo de torneos, lo motivan, ya que son problemas que se han superado de hace dos años por cosas de la pandemia.

Las selecciones duranguenses enfrentarán este fin de semana a los selectivos zacatecanos.

Asimismo se está a punto de comenzar con la etapa estatal de la Copa Telmex en juvenil, varonil y femenil, que ha proyectado a Durango para desarrollar al deporte en todos los municipios de Durango.

Se está creando la Liga Estatal Juvenil de Ascenso con en categorías 11, 12, 13, 17 años, los campeones ascenderán a la Liga Nacional Juvenil, y se pretende llegar a tener ocho equipos a nivel estatal y poder crear la zona Durango, aseveró el presidente de la AEF.

Para dicho proyecto se cuenta con el apoyo de Alfredo Sierra, quien ya tiene experiencia con la Escuela Chivas.

Asimismo se convoca a la Liga Estatal Femenil junto con Heraclio Soto y su equipo de trabajo, para así crear a la zona Durango en la Liga Nacional Femenil, para así promover al sector femenil.

Seguro de gastos médicos por daños en entrenamiento de hasta 100 mil pesos, es uno de los alicientes que tendrán los futbolistas.

Por otra parte, debido al fracaso de que la selección femenil no asistirá al Mundial, Jesús Vargas comentó: parte del problema en las eliminatorias, es el problema de la división y de la falta del trabajo en equipo, se tiene que hacer un análisis muy problema acerca de la situación.

Hay que poner a la gente en el lugar donde se merecen estar, no todo buen jugador es buen entrenador.

Asimismo Heraclio Soto dijo: es muy probable que falté mas formalidad y que se meta a quien realmente lo merece, en el partido de ayer, las jugadoras de Chivas las metieron hasta el último, además de otras jugadoras destacadas que no fueron convocadas.