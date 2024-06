Durango sin medallas en Juegos Nacionales el pasado fin de semana

No fue un buen fin de semana para Durango en Juegos Nacionales Conade, se participó en trinquete paleta goma, atletismo y levantamiento de pesas, donde las medallas no pudieron llegar.

Trinquete

Dentro del frontón en la modalidad de trinquete paleta goma, la dupla duranguense formada por Georgina Burciaga de la Rocha y Frida Kamila Castillo Patiño, entraron en acción, sin embargo no pudieron aspirar a las medallas.

En levantamiento de pesas no se pudo conseguir la hazaña del año pasado y en la rama femenil terminan su participación sin medallas / Foto: cortesía /

Fue en el Polideportivo Revolución de Zapopan, Jalisco, donde los mejores del país entraron en competencia, ella dentro de la categoría Juvenil C, se midieron a la dupla representativa de Tamaulipas conformada por Jolette Zúñiga López y por Mía Angelina Corona con quienes perdieron con marcador de 20 puntos contra 14 pese a su gran esfuerzo.





Halterofilia

En levantamiento de pesas no se pudo conseguir la hazaña del año pasado y en la rama femenil terminan su participación sin medallas.

Fue en Campeche, donde las duranguenses Sonia Olinda Navar Quiñonez y Rosa Aylin Rivas Montes, entraron en acción, pero no pudieron conseguir el peso para colarse a las preseas.

Dentro del frontón en la modalidad de trinquete paleta goma, la dupla duranguense formada por Georgina Burciaga de la Rocha y Frida Kamila Castillo Patiño / Foto: cortesía /

Continuaron las actividades en el atletismo en donde ya se tiene una medalla de bronce, le tocó el turno a Natalia Medellín Nevárez en la categoría sub 16 en los dos mil metros planos, la cual finalizó en el noveno puesto, Ernesto Maltos en los 3000 metros planos en la sub 18 fue el octavo en culminar.

En los 300 metros con vallas sub 16 Kitzia Bernal, arribó a la meta en la quinta posición, la duranguense Anahí Flores Jara, en lanzamiento de martillo sub 18 no pudo igualar su marca y terminó registrando en su mejor intento 42.94 metros, metiéndose al top ten de la prueba, finalmente Oziel Alfonso Andrade en los 200 metros planos sub 18 no pudo acceder a la final.