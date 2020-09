Duranguense Armando Chávez Rivas brilla con los Correcaminos de la UAT

Armando Chávez Rivas, es otro de los grandes jugadores duranguenses que en estos momentos milita en la Liga de Expansión con la escuadra de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ese gran talento que años atrás forjara su carrera con Los Alacranes de Durango, pero sobre todo, siempre bajo la tutela, consejos y sabiduría de su profesor y director técnico, Rubén Cabello.

Con 20 años de edad, el futbolista duranguense es titular en el sistema táctico del director técnico de los Correcaminos, el profesor Roberto Hernández, de quien se ha ganado la confianza para ser parte de la media cancha de esta gran institución del futbol mexicano.

Se han ido prácticamente tres jornadas en la Liga de Expansión y el muchacho de Durango ha salido como titular en los tres compromisos, un chico que supo aprovechar su formación con los Alacranes de Durango para saltar con el conjunto Tamaulipeco, representativo que en estos momentos y sin duda alguna, quiere ser protagonista con la firme convicción de regresar al máximo circuito.

En entrevista con El Sol de Durango, es el propio Armando Chávez Rivas, quien durante su concentración, se dio el tiempo de charlar con los lectores de este matutino y exponer sus inicios, esos que, con mucho sacrificio y disciplina, hoy lo mantienen con los Correcaminos de la UAT.

¿Cuáles fueron tus inicios en el futbol?

Empecé jugando futbol soccer desde los cuatro años en el kínder, mi primer equipo se llamó Atlético Unión y es ahí donde empecé a conocer el futbol más a fondo. A la escuadra de los Alacranes llegue para un torneo que se desarrollaría en Torreón, la Copa Santos Peñoles, ahí el profesor Rubén Cabello me trató muy bien, con el entrene y me trato súper bien desde el primer día, desde entonces me encanto la institución y su manera de trabajar, fuimos a ese torneo en La Laguna y afortunadamente nos fue de maravilla pues terminamos como campeones.

¿Cómo fue tu estancia en Alacranes de Durango?

Mi estancia en Alacranes fue muy corta pero muy bonita, me marcó mucho para mi carrera, jugamos ligas locales, después en Liga Premier, que es cuando Correcaminos me ve, ahí nos dirigía el mismo Rubén Cabello, y él fue pieza clave para hoy estar vigente con el equipo de Correcaminos y como futbolista profesional.

¿Cómo es que llegas con el equipo tamaulipeco?

A correcaminos llegue mediante unas visorias que Cabellos nos mandó a mí y a varios compañeros, quedamos Juan Carlos Martínez y yo, él se regresó al año, pero de esa manera llegue a Correcaminos, en unas visorias en donde asistieron más de 200 jugadores con la misma ilusión que yo, pero afortunadamente me quede.

¿Cuál es la trayectoria de Armando Chávez Rivas en Correcaminos?

Estoy en Correcaminos desde las inferiores, llegue a los 15 años de edad, a cuarta división, ahí estuve seis meses, brinque a tercera división que dure 2 años, de ahí paso a la segunda división premier y me va bien, soy pieza clave y me ve gente de arriba y en el 2018, Juan Carlos “La Pájara” Chávez, el DT., me debuta en copa contra Potros, y así estuve acumulando minutos en el ascenso y en segunda, y hasta este torneo que soy titular en Liga de Expansión.

¿Cómo es tu vida en Correcaminos?

Trato de aprender cada día, vivir al máximo esta oportunidad en la Liga de Expansión, con mayores responsabilidades al ser titular, pues antes entrabas porque eras menor y te checaban, pero ahora estoy muy contento de estar en este club y en esta nueva liga que es un gran avance para llegar a lo más alto, la primera división.

¿Cuál es el momento que te ha marcado en tu carrera profesional?

Durante la temporada pasado gracias a Dios marque gol en la Liga de Asenso, lo marque con un equipo que venía con grandes estrellas y al enfrentar a Cimarrones, el “Gullit” Peña, Leitón Jiménez, Noé Maya que juega mi posición, ellos me arroparon bastante cuando compartí camiseta, lo disfrute bastante y el gol lo dedique a mi familia que está en Durango, en ese momento se te vienen muchos recuerdos de cuando iniciaste y del que era tu sueño, pues en sí, un gol que jamás se me va olvidar.

Foto: Cortesía | Liga MX

Foto: Cortesía | El Sol de Durango