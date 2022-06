Los duranguenses nacemos donde nos da la gana: Alfred Akoasene

Así como lo decía la costarricense Chavela Vargas, “los mexicanos nacemos donde nos da la rechi… gana”, Alfred Akoasene, exfutbolista profesional camerunés, dice que los duranguenses nacen donde les da su gana.

Alfred Abeng Akoasene, nacido en Yaoundé, Camerún, llegó hace 12 años a la Tierra del Cine para continuar con su carrera de futbolista profesional, en aquel entonces con los Alacranes de Durango en la Liga de Ascenso.

“Me siento identificado con mi pueblo, la gente es muy amable, fue donde llegué primero, donde hice mis primeros amigos, conocí muchas familias bonitas”, expresó el futbolista.

Justo el día de su cumpleaños, el 25 de junio, Alfred, abrió sus sentimientos del porqué Durango es tan importante en su vida, en medio del partido de futbol de Tigres Sub 15 de la Liga Norte, de donde es director técnico, comentó que, ya formó una familia aquí, su esposa y sus hijos, “yo siempre le he dicho a la gente, yo soy de Durango y de Santiago Papasquiaro, orgullosamente”.

Ha logrado buenas amistades, tiene trabajo por el futbol, incluso hizo sus estudios por el futbol, los cuales acaba de culminar hace poco.









Complicaciones al llegar a México

“Tuve varias complicaciones, en mi llegada a México, primero llegué a un país donde no conocía el idioma, yo vivía muy lejos, batallé para tomar los vuelos, pero aquí llegué y fue todo un boom, me recibieron muy bien”.

Con mucha satisfacción aclara que se va a quedar más tiempo en Durango que en su propio país, “yo creo mucho en el destino, no se a donde me va a llevar, pero porque no estar en Durango, la historia siempre ha sido una constante inmigración, porque no quedarme y dejar semillas, hijos, nietos”.

Desde hace 11 años, solo en dos ocasiones ha regresado a su país, fueron viajes muy exprés, pero la relación continúa sobre todo a través del internet, pero aún así hay nostalgia.

Durango y Yaoundé, Camerún, tiene una diferencia muy en particular, que la ciudad camerunesa es donde nació, donde tuvo sus amigos, donde vive su familia y el color de piel, pero de ahí en más es lo mismo.









De familia estudiosa

De raíces de familia muy estudiosa, Alfred Akoasene decidió terminar sus estudios profesionales, ya que cuando terminó sus estudios de bachillerato, le llegó su contrato profesional de futbolista, que fue a lo que se dedicó.