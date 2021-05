Duranguenses son convocados a la Selección Nacional sub-15 y sub-16

Dos jugadores más de Durango se suman a la Selección Nacional sub 15 y sub 16, estos jóvenes pertenecen al conjunto del Santos Laguna, se trata de Alex Daniel “pescadito” Valencia Mesta originario de Lerdo y Stephano Emmanuel “Fanno” Carrillo Calderón, originario de Cuencamé, con ellos son ya tres los duranguenses que forman parte del selectivo nacional tricolor juvenil, el primer seleccionado de la entidad fue el portero Ángel Uriel Carrillo Valenzuela, originario de la ciudad de Durango.

A través de su página web, las directrices de Selecciones Nacionales informaron que los grupos selectivos de México Sub-15 y Sub-16, iniciaron concentración en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, bajo estrictos protocolos de salud, para garantizar que se llevarán a cabo en un entorno seguro y poder ver de cerca a ambas categorías.

Los duranguenses estarán dentro del grupo previamente preseleccionados al lado de jóvenes de sub 15 y sub 16 convocados por el director técnico y responsable de este mini ciclo, Alberto Rodríguez, quien tuvo trabajo de equipo con la categoría sub 16, donde se mantuvo concentrado en el CAR hasta el pasado 30 de abril el portero Ángel Uriel Carrillo.

En cuanto a los dirigidos por Cristian Flores (Sub-15), quién convocó a "Pescadito" Valencia y "Fanno" Carrillo, terminaron concentración el 1 de mayo.

Cabe mencionar que durante este mini ciclo, está categoría tuvo un par de partidos de preparación uno con su similar Sub-16 y el otro de Inter-escudras, dónde "Fanno" Carrillo y "Pescadito" Valencia, lograron aparecer en el marcador con 3 y 2 anotaciones, respectivamente.