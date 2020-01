Eddie Díaz nos comparte su carrera deportiva

Con la llegada de un nuevo dueño a los Generales de Durango en la humanidad del empresario queretano Juan Carlos Martínez Rodríguez, el primer golpe a favor de esta organización se ha consolidado, lograr la contratación de Eddie Díaz como presidente adjunto, ha sido una campanada para esta escuadra de la Liga Mexicana de Beisbol que cuenta con una de las mejores aficiones del país, y que ahora, con la llegada del dominicano, sueña con un equipo protagonista en la campaña 2020.

Los Generales de Durango arrancarán campaña el próximo 7 de abril en contra de los Rieleros de Aguascalientes, en compromiso a celebrarse en el parque de pelota Francisco Villa, pero es puntual que desde su llegada, con amabilidad y con una sencillez que ya lo puede calificar como uno más de Durango, es pueblo pues, se ha dedicado a trabajar por el bien de esta organización.

Eddie Díaz atiende a todo mundo, a la prensa la ha tratado personalmente, igual saluda al fanático y se da tiempo para escuchar los proyectos, como el de Isaac Luna, con sus Mineros de Tierra Blanca y Alacranes de Durango, el dominicano está convencido de hacer una gran mancuerna con su filosofía y la familia beisbolera de la tierra de los alacranes.

Hasta las instalaciones de El Sol de Durango en el edificio de Organización Editorial Mexicana, Eddie Díaz arribó para compartir con los lectores de este matutino, sus pasajes en el rey de los deportes, sin olvidar que fue el baloncesto y el karate las disciplinas que lo llevaron a enamorarse del deporte, pero en especial del beisbol, en fina, vayamos a esta charla-entrevista que con gusto nos regalo el señor Eddie Díaz.

¿Quién es Eddie Díaz?

Nació en la República Dominicana en el 1962, eso quiere decir que tengo 57 años, incursionó en el mundo del beisbol muy joven a los 17 años con los Yanquis de Nueva York, después paso a Atlanta, Cleveland, todo en ligas menores, en 1988 dejo el beisbol, voy a Estaos Unidos como cualquier otro con mi esposa, años más tarde estoy en otros negocios, vengo a México como agente de jugadores y gracias a una locura de Don “Chara” Mansur, me puso a dirigir a los Cafeteros de Córdova y ahí comenzó mi amor por México y ya tengo 22 años entrando y saliendo.

¿Cuál es la carrera de Eddie Díaz como manager?

En el verano maneje bastantes equipos como Cafeteros cuando debute, Piratas de Campeche, Leones de Yucatán, Aguascalientes, el Águila de Veracruz, Toros de Tijuana, en el invierno 10 años, el primer año con Venados y 9 temporadas con Yaquis, uno de mis mejores logros es dirigir a Obregón y ganar dos campeonatos seguidos y dos series del Caribe, hoy en día soy asesor de este equipo todavía, he sido dirigente varios años y para escoger esta posición tuve que abandonar mi papel como scout internacional de los Tampa Bay Rays.

A la llegada de Eddie Díaz a Durango ¿Cuál sería el compromiso con la afición de Durango?

Primero hay que dar buen espectáculo y no hacer promesas falsas en el aspecto de decir que vamos a clasificar y ganar, tenemos que agregarle al roster, mejorarlo, mejorar jugadores, envolvernos mucho con la ciudad, darle identidad a la organización, de que Durango es un equipo de beisbol para quedarse y que a la vez se puede definir que tengan tranquilidad, ya que en cuatro temporadas que van han sido tres dueños, a Juan Carlos Martínez, el propietario, me hablo y tome la decisión de tomar el cargo, pero lo que queremos es dar buen espectáculo en donde toda la familia pueda asistir y en un futuro no muy lejano estar diciendo que estemos en una semifinal o una final.

¿Qué sabe Eddie Díaz de estos tres años de los Generales de Durango?

Cuando se estaba mudando el equipo de Ciudad del Carmen a Durango, conozco muy bien al propietario en aquel entonces Virgilio Ruiz, gerente general Kevin Fletes somos muy buenos amigos, incluso el manager que vino, Joe Álvarez, fue recomendado por mí, sé que había problemas económicos, se vende el equipo y un fuerte hombre de negocios, Aramburo, lo compra y al final el equipo termina en lo mismo, en venderlo, pero haciendo eco en Juan Carlos Martínez, el quiere mantener el equipo por muchísimos años.

Previo a los Yanquis de Nueva York ¿Cuál era la carrera deportiva de Eddie Diaz?

En ese entonces era un niño, tenía 16 para 17 cuando me voy a Yanquis, previo a eso yo era un buen jugador de baloncesto, amante del karate, eran mis dos deportes favoritos.

Como jugador de beisbol ¿Cuál sería el mejor momento de Eddie Diaz?

Fue cuando fui invitado a jugar par de partidos en los entrenamientos de grandes ligas, vi irónico esto, porque me enfrentó al lanzador que permitió el hit en donde Pete Rose estableció su nuevo récord y me enfrento a él en los entrenamientos, el muere muy joven, en ese mismo partido había un segunda base, jugador que también murió para esas mismas fechas, y para mi quizá el mejor momento de beisbol fue ese, jugar en ese entrenamiento de grandes ligas.

¿Y como dirigente cual sería el mejor momento?

Mi mejor momento como dirigente fue con Obregón, ya que con Yaquis soy el máximo ganador, tengo récord en la liga que son 9 años con un mismo equipo, los tres campeonatos corridos, paso a la historia, al igual de las 2 series del Caribe y haber ganado 5 anillos en tres años como manager, en la otra parte, como buscador fue cuando me asignaron para ver jugadores como Joaquín Benoit, después de venir de una operación y dar el reporte sobre si podía o no, la organización lo firma y más tarde pasa a picar de nuevo por muchos años más en Grandes Ligas.

¿Como es que se logra esta fusión con el nuevo dueño de Generales de Durango Juan Carlos Martínez?

Estaba muy tranquilo en la casa cuando recibo una llamada de José Antonio Mansur, el propietario de los Dos Laredos, me dijo que un amigo había comprado un equipo que si me interesaba ser presidente del equipo, en ese momento le dije que no, pero que escuchaba la llamada, me llamó, mucha energía, hablamos bastante, no estaba seguro, pero al final, después de 2, 3, 4, 7 días charlando, pues todo fue creciendo, pregunte por la ciudad, pregunte la ciudad del equipo, sabía que será un trabajo muy largo por tantas cosas atrasadas pero aquí estamos.

¿Cuál serie la llave para hacer de Generales un equipo protagonista?

En una ocasión le pregunte yo a Tony La Russa, que ¿que necesitaba un manager para ser buen manager?, el me respondió que “ganar”, y para ganar hay que buscar jugadores, hay que hacer eso, buscar jugadores que nos puedan ayudar en este roster, hay jugadores muy valioso, pero hay que seguir envolviéndose con cambios, aquí la filosofía es la paciencia que es la magia del éxito y buscar los jugadores que puedan dar el tiro en las distintas posiciones.

Conocedor del gran ambiente que hace explotar al Francisco Villa, Díaz señala:

Precisamente por eso, porque lo he visto, quiero asegurarme que ese ambiente se triplique, en el aspecto de alegría, en el aspecto de que haya juegos y situaciones donde se va escoger fanáticos que vayan al terreno, donde van hacer diferente tipo de dinámicas, muchas cosas que tenemos bien planeado para reforzar el tema.

Thiago Da Silva está tirando muy bien en la LMP, ¿el brasileño sigue en Generales?

Claro que sigue, hay equipos que lo quieren, pero tenemos un compromiso muy grande y mucho más ahora que cuenta como mexicano, al igual que Tavares que repite, son situaciones que nosotros que cuidar, lo poco valioso que tenemos en el roster.

¿Cuál sería el mensaje de Eddie Díaz para la afición de Durango?

Que tengan paciencia, la magia del éxito es la paciencia, vamos a trabajar día y noche, estoy loco por que llegue la inauguración para poder salir de esos pormenores y buscar la manera de edificar un buen equipo, tienen una ciudad preciosísima, tenía tres años que me están invitando, no venía por la cuestión de los Alacranes, pero aquí estoy