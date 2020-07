Edgar Ciceña, edifica cancha de voli playero con recursos propios

Nuestro estado se ha caracterizado por tener un gran numero de personajes altamente ligados a nuestro deporte, pero actualmente se ha venido destacando no solo en impulso y apoyo a los deportistas, sino igualmente a la estructura deportiva de nuestro estado, por parte del notable empresario, promotor y patrocinador, el contador Edgar Iram Ciceña Mejorado, quien ahora construye cancha de Voleibol Playero, edificada en el complejo deportivo de alto rendimiento “Don Mario Vázquez Raña”, con recursos propios, un predio deportivo que adolecía nuestra entidad, ahora ya en marcha y que estará en funciones al servicio del deporte duranguense en próximas semanas, además de impulsar a futbolistas a medallas de oro nacional con ESIMA, y en jóvenes atletas de alto rendimiento, sumándose el patrocinio al monarca en algunas temporadas con Diablos UJED en veteranos.

Un joven empresario y patrocinador de alto rango en nuestro estado, quien conversó para El Sol de Durango, detallando, “El apoyo siempre ha sido desinteresado por parte de mí Familia y en lo personal, ayudando en lo posible con soporte y patrocinio desde hace casi una década a jóvenes dentro del futbol duranguense, un deporte que es su pasión en lo personal, llevándolo en apoyo irrestricto al título nacional en futbol femenil por el esfuerzo del representativo ESIMA, igualmente a una oncena de egresados de la universidad, Diablos UJED, campeones Premier de La Liga Durango para Veteranos y atletas juveniles de alto rendimiento”, nos dice motivado en sus palabras”, Iram Ciceña Mejorado propietario de la empresa ICM Ingeniería (Servicios Profesionales y Construcción).

De entrada en la entrevista y como referente en el deporte local, nos dice, “Son los grandes resultados obtenidos a nivel nacional por parte del equipo femenil ESIMA, que dirige mi amigo Atssiel Estrada Becerra y su auxiliar Roberto Martiz, que por amistad desde la época estudiantil y por el balompié con El y ahora que represento esta empresa, se da la oportunidad de apoyarlo, siendo un granito el respaldo conjuntamente con Oscar Vázquez y otros más, con resultados históricos deportivos para Durango”.

Foto: Cortesía | Edgar Ciceña

Y ahora con la cancha de Voleibol Playero, mi amiga Anakaren Avila Ceniceros, directora del IED, me hace la gestoría desde hace tiempo en donde no se ha completado el recurso para construirla, haciendo las gestiones titánicas con la iniciativa privada para realizarla y estirar a la cobija, como se dice, para alcanzar en bien del deporte, teniendo en este momento por la emergencia sanitaria de la Pandemia Covid-19, nosotros como empresa no hay mucho trabajo y optamos por activarnos para realizar esta obra, con maquina retroescabadora y un camión que tenemos, sumado con trabajadores para realizar esta cancha de Voleibol Playero”, reafirma.

Esta cancha como me cuestionas; “Se lleva una cimentación de la plataforma, inicialmente mediante un especialista de ingeniería de nuestra empresa, quien se dio a la tarea de realizar un estudio de laboratorio en mecánica de suelos que nos indica de acuerdo al terreno, un despalme con un cajeo de 20 a 30 centímetros para mejorar el material y se tenga una base sólida, que cumpla con las especificaciones y planos que reglamentariamente se tiene de la Federación, teniendo para ello en la región, arena fina y de calidad la que cubre la plataforma, de un banco de materiales ubicados por carretera al Mezquital, la cual es tratada especialmente y muy puntual, para que sea casi-casi como una arena cíclica y que cumpla perfectamente para lo que se pretende.

Igualmente se colocara una regadera para el antes y después, llevando igualmente sus bancas, una de árbitros, alumbrado por reflectores y un perímetro con pasto de rollo, y luego de equiparla, colocar un cordon perimetral para la contención y una pequeña trinchera perimetral para que corran las aguas fluviales, como todos sabemos el agua no es amigo de nadie, especifica, y dejar un poco de material de arena para que el mismo Instituto dosifique para el mantenimiento de la misma cancha de Voleibol Playero, que en próximos días se podrá poner en funciones de acuerdo al desarrollo de la Pandemia que nos aqueja”.

De antemano y en lo personal manifiesto, no es que sea “gratis” , es devolverle algo a la ciudad de Durango, de lo que nos ha dado a mi pequeña empresa y algo con el sector público regresárselos, siendo empáticos en ello y que mas con el deporte, no hay que olvidar que los deportistas y la gente vulnerable, la que esta dentro del sector educativo, siendo tan solo eso regresar lo mucho que nos ha dado el deporte y a nuestra empresa en general”, reafirma.

Foto: Cortesía | Edgar Ciceña

En lo referente al patrocinio a jóvenes deportistas con el equipo ESIMA, quienes han logrado históricamente resultados nacionales, damitas de pocos recursos pero gran talento futbolistico y que desde su inicio, desinteresadamente se ha logrado apoyarlas a través de Atssien Estrada y Roberto Martiz, quienes han trabajado mucho para lograrlo, desde la secundaria ESIMA y luego en la Prepa Nocturna, recursos bien destinados y que la semilla implantada ha dado grandes resultados, con medallas de oro, plata a nivel nacional y ahora ya con resultados hacia el profesionalismo por parte de ellas, un gran trabajo de sus monitores y que a través del patrocinio otorgado en lo que se puede, han dado el fruto realmente importante, hasta la fecha, proceso con sacrificio y de gran trabajo, redituado con niñas de selección nacional e internacional y ahora jugadoras de nivel profesional, empujoncito dado por nosotros como patrocinadores, pero el trabajo, que implica viajes, entrenamiento y mucha dedicación por varios años, es un merito propio de ellos y del IED que los encamina a estos logros en el pais”, comenta con emotividad, Iram Ciceña Mejorado.

Recalcando que es y será un apoyo sin buscar un beneficio, es solo ayudar por parte nuestra lo recibido, y apoyar en sus iniciativas hacia el deporte, tanto del Gobernador del Estado, como del presidente municipal, incentivar con el poco recurso en patrocinio para estos equipos que con creces han dado brillo al deporte duranguense”, define.

Foto: Cortesía | Edgar Ciceña

Cerrando la entrevista, el proyecto del equipo Diablos UJED, dentro de la Liga Durango para Veteranos, es especialmente muy arraigada en lo personal, conjunto que abarca a compañeros de la FECA en la Universidad, figurando algunas temporadas como jugador y una lesión nos dejaron fuera para seguir disfrutando, pero con grandes amigos profesionistas, que nos une el futbol como: Meny González, el mismo Juan Manuel “Mono” González Solano, Roberto Martiz, de igual forma se sumaron, Alberto Niebla, Jorge García, Edgar Hernández, me invitan como técnico y representante, hasta la fecha, saliendo adelante con la coperacha e todo, resultando varios campeonatos y la gran amistad sobre todo”, finaliza, Edgar Iram Ciceña Mejorado.