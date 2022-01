Edgar Enrique Fierro, el futbolista duranguense parte del sueño europeo

Aunque el futbol soccer es conocido como el deporte más hermoso del mundo, también es este deporte, uno de los más contrastantes y bipolares del planeta, pues un día puedes estar contendiendo en una final en contra del mismo Diego Armando Maradona –QEPD-y en otros capítulos, luchando por salir adelante de una lesión que te puede dejar sin movimiento corporal, es la historia del duranguense, Edgar Enrique Fierro Corral, pinolero, orgullosamente oriundo de Santiago Papasquiaro, ese mismo que hoy, en un episodio dorado, es parte del sueño europeo al defender los colores del Atlético Benidorm en Valencia, España.

Fierro Corral nació en el año de 1995 en Santiago Papasquiaro, Durango, se forjó con mucha calidad en el futbol llanero de aquella región, sobre todo en el Barrio España, cuenta con tan solo 26 años de edad, y vaya que su trayectoria está llena de pasajes hermosos y también, de momentos amargos que lo han llenado de valor y sabiduría que lo han catapultado a salir adelante.

La historia de Edgar Enrique comienza cuando decide probar fortuna con los camoteros del Puebla, pues cuando contaba con 17 años de edad y radicaba en Puerto Vallarta, Jalisco, fueron sus impulsos lo que lo llevaron a probar fortuna con el cuadro de la Angelópolis, equipo que, gracias a su elegancia bajo los tres palos, lo fichó y ahí da inicio su carrera como futbolista profesional.

Después de esto, el portero santiaguero ha militado con escuadras como la de los Leones Negros de la U. de G., en tercera división, segunda división y sub 20, con Coras de Tepic en segunda división y Liga de Expansión, Tepatitlán en Liga Premier y el Atlético de San Luis en la Liga de Expansión, equipo con el que ascendió, pudo ser campeón ante los Dorados de Sinaloa y su entrenador Diego Armando Maradona -QEPD-.

Todo era miel sobre hojuelas, sin embargo, en un partido entre el Atlético San Luis y el Irapuato, Edgar sufrió un aparatoso choque contra el poste, ahí, la luz se apagó y despertó en un hospital, desafortunadamente, sin poder moverse y con un diagnóstico que, sin duda alguna, aún estremece, pues los doctores aseguraron: “Sufres contusión medular, no podrás jugar más y perderás movilidad”.

Previo a la lesión y con los pies en la tierra, con mucha humildad, Edgar recuerda que, de pequeño, allá en el Barrio España de Santiago, jugaba futbol en el patio trasero de la casa de sus abuelos Emilia Duarte y Doroteo Corral, ahí peloteaba con su tío Saul. Recapitula que él y su primo Edder participaban en el futbol llanero en la Alameda, ambos eran porteros.

“En ocasiones la pelota se nos iba, porque la calle donde viven mis abuelos es la subida del Barrio España, de ahí que la pelota rodaba hasta las vías del tren. Viví una niñez muy chingona la verdad, llena de amor y risas, al lado de toda mi familia, con mis tías y mis tíos, mis padres. Nunca me faltó nada la verdad, algo que creo hasta el día de hoy han sido unos grandes cimientos por los valores adquiridos en casa y que, hoy están dando frutos poco a poco”, comparte Edgar desde Benidorm en entrevista exclusiva para El Sol de Durango.

Al ser cuestionado sobre el significado del futbol en la vida de Edgar Enrique, nuestro protagonista no puede evitar aquella lesión y comparte: “El futbol es toda mi vida, tanto así que en el 2019 tuve un accidente que me alejo de las canchas, en un partido contra Irapuato tuve un golpe contra el poste de la portería, eso me provocó una contusión medular, no movía mi cuerpo y el diagnóstico de los doctores fue que jamás iba a volver a jugar fútbol, que no iba a poder recuperar ni el 50% de mi movilidad”.

Continua: “Me aferré tanto a mi sueño a mi vida que lo logré, volví a jugar con Coras FC., dos años después, por eso de San Luis fui baja en ese torneo, vivo el día a día como si fuera el ultimo, es por eso que te puedo decir que para mí el futbol lo es todo, del accidente no recuerdo nada, pero sigo jugando, fue algo fuerte, pero me aferre y ahora sueño con retomar mi carrera a lo grande y hasta donde Dios me lo permita”, concluye.

En el torneo pasado Edgar estuvo participando en la Liga Premier con la escuadra de Coras FC., y ahora, el futbol soccer está premiando su esfuerzo, sus inquietudes y sus ganas de seguir brillando en este deporte, por lo que se encuentra en Alicante, buscando una oportunidad con el Atlético Benidorm FC., equipo del futbol profesional de España, dentro de la categoría preferente en el grupo cuatro de la zona Valenciana.

¿Cómo llegaste al futbol de España?

“El dueño del equipo ya me conocía de tiempo atrás, entonces se habló con él y con mi representante y se llegó el acuerdo de venir para acá este torneo, ya estoy registrado, lo único que necesito es el estudio médico y listo para jugar”.

¿Cuáles son los objetivos con el Benidorm?

“Primero hacer las cosas bien con este equipo que me abrió las puertas y de ahí, ir pasó a paso, la gente acá me ha tratado muy muy bien, todos con la mayor hospitalidad y gentileza, al parecer el fin de semana jugaré primeramente Dios”.

Es la historia de Edgar Enrique Fierro Corral, orgullosamente del municipio de Santiago Papasquiaro, un experimentado en la Liga Premier, campeón de la Liga de Expansión y que luego de su lesión en la espalda que estuvo a punto de marginarlo del futbol, hoy es su poder de superación lo que lo tiene en el futbol de España, firme y en la conquista de un sinfín de aventuras más detrás de la pelota y bajo los tres palos.